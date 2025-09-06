La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez

La Casa del Pueblo dl PSOE de Guadix ha amanecido esta mañana llena de pintadas con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mensajes ... xenófobos. Así lo ha denunciado la agrupación socialista que ha expresado su «más firme condena» ante el «ataque».

Así lo ha indicado el partido en una nota en la que ha informado de que la secretaria general del PSOE accitano, Belén Porcel, y el secretario de Organización local, Manuel Martínez, han interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil ante lo que entienden que es un «ataque» que «no solo constituye una agresión contra nuestra sede, sino también un intento de intimidación política que atenta contra los valores democráticos que defendemos desde nuestra ciudad».

Desde el PSOE de Guadix han advertido de que no van a tolerar «ningún tipo de violencia, odio o intolerancia». «La pluralidad política y el respeto a las ideas son pilares fundamentales de nuestra convivencia, y actos como este solo refuerzan nuestro compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y libre de discursos de odio», han añadido desde la Agrupación Local socialista.

Los socialistas, además, han hecho un llamamiento a la ciudadanía de Guadix para que «rechace este tipo de comportamientos y defienda, con firmeza, los valores democráticos que nos unen», así como insta «a las autoridades competentes a investigar lo ocurrido y depurar responsabilidades».

«La Casa del Pueblo seguirá siendo un espacio abierto al diálogo, a la participación ciudadana y a la defensa de los derechos de todas las personas, sin distinción», han abundado desde la Agrupación Local Socialista de Guadix.