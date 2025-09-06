Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Así ha amanecido la sede delos socialistas accitanos. IDEAL

La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez

Los socialistas han denunciado los hechos ante la Guardia Civil ·

R. I.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:02

La Casa del Pueblo dl PSOE de Guadix ha amanecido esta mañana llena de pintadas con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mensajes ... xenófobos. Así lo ha denunciado la agrupación socialista que ha expresado su «más firme condena» ante el «ataque».

