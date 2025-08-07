La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños 'Casa Valdiego' un chalet que cuesta 1.000 euros la noche y que tiene todo tipos de lujos

Granada es uno de los destinos más deseados. Sin embargo, con la llegada de las altas temperaturas son muchos los que deciden cambiar el centro de la ciudad por su extensa costa.

Una de las personas que han decidido fijarse en la ciudad de la Alhambra es María Escoté, la famosa diseñadora y presentadora de programas como 'Maestros d la Costura'.

La reconocida celebridad no ha pasado los días en la Herradura sin ningún fin aparente, sino que decide hacer este viaje inolvidable en una increíble villa llamada 'Casa Valdiego' para pasar su cumpleaños.

Esta residencia que facilita todas las comodidades tiene un precio de 1.000 euros la noche en agosto para 3 personas. Se encuentra entre el Parque Natural de Cerro Gordo y permite ver desde cualquier punto el mar.

Además, esta villa de lujo de diseño moderno tiene una piscina infinita privada en la que pasar las horas de mayor calor. Cuenta con 5 dormitorios y 5 baños con todo lo necesario, una barbacoa, una televisión de pantalla plana, comedor, cocina y una terraza en la que disfrutar del paisaje.

María ha comentado su escapada en sus redes sociales, donde habla de la Herradura como un «rincón paradisíaco».