La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros La vivienda, construida en 1995, rinde homenaje al pasado respetando su patio original, su fuente central y su pilar

Alberto Flores Martes, 14 de octubre 2025, 14:12

El Realejo es uno de los barrios con más encanto de Granada. Sus edificios centenarios, sus estrechas calles empedradas y si carácter propio, que mezcla la tradición con un aire bohemio, le confieren ese encanto que hace que granadinos y visitantes se enamoren de él. Vivir en él es el sueño de muchos y una posibilidad de hacerlo a lo grande está en elk mercado.

Pisos.com cuenta con una oferta de una «casa histórica con vistas a la Alhambra». Se trata de una casa ubicada en el corazón de Granada y a sólo unos pasos de la Plaza de Isabel la Católica. «Con una fusión perfecta entre historia y modernidad, la propiedad es un homenaje al legado arquitectónico y cultural de la ciudad», señala el anuncio. El precio: 1.900.000 euros.

Cuenta con un singular zaguán te dará la bienvenida. El zócalo de típicos azulejos de Fajalauza, su segunda puerta con celosía de forja y el artesonado de madera conducen al corazón de la vivienda, el patio central de estilo andaluz que comunica todas las estancias. La madera y la piedra de Sierra Elvira son las protagonistas en este edificio que conserva la configuración de las viviendas señoriales de la ciudad.

Una «íntima luminosidad» inunda cada estancia. Destacar la «amplitud y la elegancia de sus siete dormitorios y seis baños», cuatro de ellos en suite. La casa, construida en 1995, rinde homenaje al pasado respetando su patio original, su fuente central y su pilar, mientras «brinda comodidades modernas como la de poseer un garaje con capacidad hasta tres vehículos y un ascensor privado», explican desde el portal inmobiliario.

En la terreza de la azotea se puede disfrutar de vistas panorámicas de la Alhambra, la Catedral de Granada y Sierra Nevada.