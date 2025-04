La casa de dos plantas a la venta en un pueblo de Granada por 22.000 euros

C. L. Miércoles, 2 de abril 2025, 10:32 Comenta Compartir

Conseguir viviendas a precios asequibles es un ejercicio cada vez más complicado. España ha vistó cómo el sector ha ido incrementando los precios en los últimos años, algo de lo que no ha podido escapar la provincia de Granada.

Sin embargo, todavía es posible encontrar opciones en el mercado asequibles, aunque en la mayoría de casos hay que alejarse de la capital para ver cómo van reduciéndose los números. Una de estas oportunidades del mercado se encuentra en la Alpujarra. Se trata de un chalet adosado que Solvia tiene a la venta y que está totalmente reformado por un precio de 22.500 euros.

Hay que tener en cuenta que, por su precio, en la mayoría de casos no podrá financiarse con una hipoteca, ya que los bancos tienen un importe mínimo para concederlas. No obstante, si no se tiene el suficiente dinero ahorrado para su compra, podrá optarse por otro tipo de financiación, como puede ser un préstamo personal.

Según explican desde Solvia a través de su web, la vivienda se encuentra ubicada en la localidad de Picena, que pertenece al municipio de Nevada, en la Alpujarra de Granada. Se trata de una casa construida en 1910, pero que se encuentra totalmente reformada.

Dispone de 120 metros construidos que se distribuyen en dos plantas. En la planta baja de la casa adosada se encuentra el salón, la cocina independiente, un aseo y un amplio recibidor. La segunda planta del adosado se distribuye en 3 dormitorios, un baño completo y el distribuidor.

En cuanto a su ubicación, está en el centro del pueblo, por lo que dispone de comercios y servicios cercanos y está rodeada por viviendas de las mismas características. Su precio original era de 25.000 euros, pero ha sido rebajado en un 10% por lo que actualmente se vende por 22.500 euros. Un importe que informan es negociable.