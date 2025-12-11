Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrega de placas Miradores de la Alhambra 2025. IDEAL

Carmen Mirador de Aixa y el Parador de Turismo reciben las placas que les acreditan como Miradores de la Alhambra 2025

• Ambos galardonados reciben este reconocimiento por su calidad y puesta en valor del patrimonio granadino, en una iniciativa impulsada por el Patronato de la Alhambra y Generalife en colaboración con Mahou San Miguel, a través de su marca Cervezas Alhambra

IDEAL

Jueves, 11 de diciembre 2025, 19:10

En la mañana de este jueves ha tenido lugar la entrega al Carmen Mirador de Aixa y al Parador de Turismo de Granada de sendas ... placas y trofeos que les acreditan como ganadores de la primera edición de los premios Miradores de la Alhambra. El acto, que ha tenido lugar en el mirador por excelencia de la capital granadina, el Mirador de San Nicolás, ha contado con la presencia de los directores de ambos establecimientos hosteleros y con representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras de esta iniciativa, acompañados del reconocido chef cordobés Paco Morales, que ha ejercido como embajador de prestigio del sector y que es un claro referente de la importancia de dedicar tiempo y esfuerzo a la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural, a través de la gastronomía en su caso, una filosofía que es fundamental en este proyecto. Prueba de ello es que ha sido nombrado Mejor Jefe de Cocina 2025 por la Real Academia de Gastronomía y hace tan solo unos días revalidó las tres Estrellas Michelin que ya ostentaba desde 2023.

