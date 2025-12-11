Carmen Mirador de Aixa y el Parador de Turismo reciben las placas que les acreditan como Miradores de la Alhambra 2025

En la mañana de este jueves ha tenido lugar la entrega al Carmen Mirador de Aixa y al Parador de Turismo de Granada de sendas ... placas y trofeos que les acreditan como ganadores de la primera edición de los premios Miradores de la Alhambra. El acto, que ha tenido lugar en el mirador por excelencia de la capital granadina, el Mirador de San Nicolás, ha contado con la presencia de los directores de ambos establecimientos hosteleros y con representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras de esta iniciativa, acompañados del reconocido chef cordobés Paco Morales, que ha ejercido como embajador de prestigio del sector y que es un claro referente de la importancia de dedicar tiempo y esfuerzo a la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural, a través de la gastronomía en su caso, una filosofía que es fundamental en este proyecto. Prueba de ello es que ha sido nombrado Mejor Jefe de Cocina 2025 por la Real Academia de Gastronomía y hace tan solo unos días revalidó las tres Estrellas Michelin que ya ostentaba desde 2023.

Juan Pablo Visciarelli, director financiero del Carmen Mirador de Aixa, establecimiento ganador en la categoría de restauración, y Marian Montero, directora del Parador de Turismo de Granada, ganador en la categoría de alojamiento, han sido los encargados de recoger esta distinción de manos de Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera, director del Patronato de la Alhambra y Generalife, entidad impulsora de la iniciativa, junto a Álvaro Trujillo, content manager de Cervezas Alhambra, marca patrocinadora de la misma, y al prestigioso chef Paco Morales. El Ayuntamiento de Granada y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, representados respectivamente por Francisco Maldonado Reyes, director gerente de la Agencia Pública Albaicín, perteneciente a la concejalía de Cultura y Turismo, y por Juan Manuel López, secretario general de los hosteleros, han apoyado desde sus inicios este proyecto y tampoco han querido faltar a la cita para dar la enhorabuena personalmente a los dos ganadores.

La iniciativa ha querido reconocer la calidad y buen hacer de establecimientos de hostelería que cuentan con una posición privilegiada con respecto al monumento más emblemático de Granada y que «miran» cada día por ese patrimonio para ponerlo en valor. Este ha sido el criterio seguido por el jurado que, en una primera fase que tuvo lugar en junio, seleccionó a 10 finalistas, 5 de cada categoría. En una segunda fase, del 15 de septiembre al 26 de octubre, el público pudo votar por sus candidatos favoritos. Tras una elevada participación, con más de 1.200 votantes en total, los dos establecimientos más votados de cada categoría acaban de recibir los trofeos y placas que les acreditan como ganadores de Miradores de la Alhambra 2025, además de contar con la grabación de un vídeo profesional y una inversión publicitaria gracias a Cervezas Alhambra.

Tras el acto de entrega, la comitiva se desplazó a cada uno de los establecimientos ganadores para conocer en persona y de primera mano las cualidades que les han hecho merecedores de este reconocimiento. Ubicado en plena ladera del Albayzín y a escasos minutos del Mirador de San Nicolás, Carmen Mirador de Aixa, el ganador en la categoría de restauración, ofrece una vista frontal impresionante de la Alhambra desde cualquier rincón del restaurante. Abierto los 365 días del año, combina una carta llena de calidad, sabor y esencia local con su especialización en el atún rojo de almadraba, principal atractivo junto a la Alhambra para quienes reservan mesa en este establecimiento. Un lugar ideal para desconectar y disfrutar de Granada y de su principal monumento con los cinco sentidos. El Parador de Turismo de Granada, ganador en la categoría de alojamiento, se sitúa dentro del propio recinto amurallado de la Alhambra, una posición privilegiada para vivir el monumento prácticamente desde dentro y con unas vistas únicas del Palacio y los Jardines del Generalife. Además, coincide que el Parador está siendo actualmente objeto de una importante actuación de modernización y conservación gracias a una inversión de más de 4,6 millones de euros por parte de Paradores de Turismo y Turespaña. Por un lado, la inversión de Paradores está destinada a la renovación integral de las instalaciones con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y actualizar la imagen del establecimiento. La de Turespaña, por su parte, está enmarcada en el Plan de Recuperación y financiada con fondos europeos, y tiene el fin de proteger y revitalizar el valioso patrimonio histórico del edificio y mejorar su integración en el conjunto monumental. Las actuaciones incluyen la rehabilitación integral de la qubba nazarí, con la recuperación de sus yeserías originales; la intervención en los restos arqueológicos del antiguo hammam; y, dentro del patrimonio franciscano, la restauración de la sala árabe del claustro y de la torre del convento, que conserva grafitis históricos del siglo XVI.

En definitiva, tanto el restaurante como el alojamiento elegidos como Miradores de la Alhambra 2025 destacan por su implicación con el patrimonio, la cultura, la tradición, la historia, el territorio y, en definitiva, con el origen. Estos valores, fundamentales para el Patronato de la Alhambra y Generalife y para Cervezas Alhambra, son los que se pretende difundir y premiar con la puesta en marcha de esta iniciativa que aspira a seguir creciendo en próximas convocatorias.