Calvo, en la sede granadina del PSOE en la campaña de las elecciones en julio de 2023. RAMÓN L. PÉREZ

Carmen Calvo, Francisco Oliva, Pilar del Río y Javier Aroca, Premios 4D- Rafael Escuredo de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia

Rosa Burgos López recibe un reconocimiento especial por su labor pionera y rigurosa en la investigación del asesinato de Manuel José García Caparrós

IDEAL

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:31

La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia celebrará el próximo jueves, 4 de diciembre, en Málaga una nueva edición de los Premios 4 de Diciembre - Rafael ... Escuredo, un reconocimiento anual a personas que destacan por su defensa de los valores democráticos, la igualdad, la libertad y la autonomía de Andalucía.

