Carmen Calvo, Francisco Oliva, Pilar del Río y Javier Aroca, Premios 4D- Rafael Escuredo de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia

La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia celebrará el próximo jueves, 4 de diciembre, en Málaga una nueva edición de los Premios 4 de Diciembre - Rafael ... Escuredo, un reconocimiento anual a personas que destacan por su defensa de los valores democráticos, la igualdad, la libertad y la autonomía de Andalucía.

Las personas galardonadas en esta ocasión son la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Francisco Oliva; la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, y el periodista y analista político Javier Aroca, como ejemplos destacados y permanentes, cada cual en su ámbito de actuación, de la lucha del pueblo andaluz por la igualdad y la autonomía plena de nuestra tierra.

La cuarta edición de los premios 4D incluyen, además, un reconocimiento especial a la autora Rosa Burgos López, por su riguroso trabajo en la investigación del asesinato de Manuel José García Caparrós en la manifestación autonomista en Málaga en 1977.

Con estos galardones, la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia reconoce, de nuevo, trayectorias vitales y profesionales que representan el espíritu del 4 de Diciembre, la defensa de una Andalucía libre, democrática y con igualdad de oportunidades.

De Carmen Calvo destaca, concretamente, la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia su compromiso inequívoco con la Constitución y la democracia y con la igualdad, el feminismo, la cultura y la memoria democrática a lo largo de su trayectoria política, institucional y de firme dedicación al servicio público, en responsabilidades tanto en el Gobierno de la Junta de Andalucía como en el del Estado.

Francisco Oliva es galardonado por la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia en reconocimiento a sus aportaciones a la bioética y al derecho sanitario, y, especialmente, por su defensa desde nuestra comunidad de la universidad pública como motor de igualdad y de transformación social, al frente de la UPO y como presidente de la Asociación Universitaria Pública de Andalucía.

La entidad reconoce también a Pilar del Río por su destacada reivindicación de los derechos y valores de Andalucía durante la transición democrática y su defensa permanente de la igualdad, la justicia social, el compromiso feminista, ecologista y contra la intolerancia, tanto en su labor periodística como al frente de la Fundación José Saramago.

Javier Aroca recibe, finalmente, el premio 4D-Rafael Escuredo en reconocimiento a su defensa apasionada de Andalucía en un marco democrático y federal y también de los derechos humanos y la igualdad, tanto en sus estudios de Derecho Internacional y Antropología como en su faceta de analista y periodista en medios de comunicación de todo el país.

La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia ha acordado, además, otorgar un reconocimiento especial a Rosa Burgos López por su labor pionera y rigurosa en la investigación del crimen de Manuel José García Caparrós, un trabajo valiente, constante y comprometido con la verdad histórica, que ha sido determinante para recuperar la memoria democrática de Andalucía y dignificar la figura del joven malagueño. Su investigación, se insiste desde la entidad, es ya referencia imprescindible para comprender un capítulo esencial de la historia reciente de la comunidad.

El acto de entrega de los cuartos Premios 4D de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia será encabezado por Rafael Escuredo Rodríguez, presidente de la institución y primer presidente de la Junta de Andalucía, y por la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero. La cita es el próximo jueves, 4 de diciembre, a las 17.00 horas en el Hotel NH Málaga.