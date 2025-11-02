Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Rojas: «La situación en Ucrania es de constante alarma, los drones caen continuamente»

El diputado granadino colabora con la OTAN y visita junto a otras autoridades los trabajos de protección del espacio aéreo

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

«El ambiente en Ucrania es de resistencia y preocupación», resume el diputado granadino Carlos Rojas y vicepresidente del subcomité transatlántico para la defensa y ... seguridad de la OTAN. El político granadino ha visitado durante cerca de una semana Ucrania y Polonia en su zona fronteriza con Bielorruisia para conocer de primera mano la situación por la invasión rusa, un conflicto que suma ya tres años, así como el desarrollo de los trabajos de protección contra los ataques aéreos.

