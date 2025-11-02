Carlos Rojas: «La situación en Ucrania es de constante alarma, los drones caen continuamente»

«El ambiente en Ucrania es de resistencia y preocupación», resume el diputado granadino Carlos Rojas y vicepresidente del subcomité transatlántico para la defensa y ... seguridad de la OTAN. El político granadino ha visitado durante cerca de una semana Ucrania y Polonia en su zona fronteriza con Bielorruisia para conocer de primera mano la situación por la invasión rusa, un conflicto que suma ya tres años, así como el desarrollo de los trabajos de protección contra los ataques aéreos.

Rojas, en una visita humanitaria pero también encaminada a las mejoras en las defensas de la Unión Europea, ha observado la implementación de sistemas de control fronterizo y también de política de protección del cielo en un área donde se levanta un escudo antidrones. De igual forma, junto a un grupo de autoridades, ha visitado un centro de oficiales y de entrenamiento del ejército ucraniano. Además, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Lviv (Leópolis) Andrii Sadovyi. El regidor encabeza un proyecto conocido como Unbroken para recuperar a todos los heridos de guerra, tanto militares como civiles. De la mano de la fundación han visitado un hospital y a los heridos que «mantienen un espíritu de vida activo, con ilusión, con ganas de salir adelante».

Por otra parte, la comitiva ha visitado el memorial para homenajear a los fallecidos. «La situación que tienen en Ucrania es de constante alarma porque los drones caen un día así y otro también. Drones que a veces van en enjambre y que se estrellan en la vivienda directamente contra la población civil. Viven traumatizados por las sirenas, por tener que ir a los refugios, por estar pendiente de que cada noche puede ser trágica y eso es un arma que tiene Putin, que se ha saltado el derecho internacional y actúa contra la población civil», lamenta Rojas.

El diputado y representante de la OTAN señala que para los ucranianos «es muy importante que las autoridades los visiten y conozcan sus circunstancias para que no se sientan solos». Por último, destaca que la OTAN está trabajando en un plan para hacer un gran escudo aéreo que proteja toda la zona de la Unión Europea de este tipo de ataques. El viaje se trasladará en propuestas a la Comisión de Defensa y para el Congreso de Diputados. «Es importante que ellos tengan pues toda esa ayuda que tiene que venir de la Unión Europea y de España sin retraso», remacha. «Es necesario que la guerra se acabe cuanto antes, por lo tanto se deben hacer todos los esfuerzos a nivel internacional. No nos podemos olvidar por mucho que la guerra sea larga. Todas las semanas hay víctimas civiles», recuerda. «Si Putin no acaba el conflicto, nosotros tenemos que enseñarle que estamos bien protegidos y defendidos», concluye.