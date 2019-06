Carlos Cantú: «Los tuiteros marcan el ritmo de la conversación del mundo» Carlos Cantú / ALFREDO AGUILAR El máximo responsable de la estrategia de Marketing de Twitter en Europa, Oriente Medio y África proclama «el orgullo de formar parte» de la red social JOSÉ IGNACIO CEJUDO Jueves, 13 junio 2019, 12:22

El mexicano Carlos Cantú es el máximo responsable de la estrategia de Marketing de Twitter para Europa, Oriente Medio y África. Una personalidad creativa fascinada con las posibilidades de la red social. Cantú subió al escenario de TAT Granada y proclamó el orgullo de ser tuitero, dirigiéndose a la audiencia como «ellos, vosotros; los artífices de la velocidad de la conversación del mundo».

La revolución de Twitter en nuestra sociedad pasa, por ejemplo, por la creación de un nuevo vocabulario por parte de la llamada Generación Z entre nacidos en 1995 y 2010. Términos como 'bae' para referirse a la pareja sentimental o 'ghosting' cuando uno desaparece sin dar señales han revolucionado la conversación en la red social, incomprensible para quien permanece ajeno. «Todos los días analizamos estos tuits porque nos permiten entender a personas con intereses muy diversos, con pasiones muy distintas, en comunidades de toda índole. Son ellos quienes marcan el ritmo de la conversación del mundo», resaltó Carlos Cantú.

La utilidad de Twitter a día de hoy pasa, por ejemplo, por prevenir con seis semanas de antelación dónde puede estar surgiendo una epidemia o cuándo se acerca un terremoto gracias a la inmediatez de los tuits enviados desde el propio lugar de los hechos. Es la velocidad de la naturaleza, pero también puede ser la velocidad de los mercados con las acciones de las empresas con un solo tuit, como ocurrió con Tesla gracias a Elon Musk.

Del momento al movimiento

Pero si hay algo fundamental en Twitter es la valía del paso del momento al movimiento, creando un cambio social. Ocurrió, por ejemplo, con el #MeToo a raíz del tuit de Alyssa Milano. «El mensaje tuvo un alto pico el primer día pero a las 72 horas la conversación seguía viva. No era un momento, como el #NeymarChallenge o el #AllezlesBleus durante la Copa del Mundo, sino un movimiento», expuso el máximo responsable de la estrategia de Twitter en Europa, Oriente Medio y África en TAT Granada.

Esta vibración en Twitter puede ser explotada por las marcas, que analizando la conversación en redes pueden anticiparse y obtener un beneficio. Lo hizo Nike con su #JustDoIt junto al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick cuando este comenzó a denunciar la violencia hacia la raza negra en Estados Unidos hincando la rodilla durante el himno nacional. «Nike picó el avispero con una campaña porque había analizado la conversación. Sabía que generaría polémica pero también que tendría sentido», advirtió Carlos Cantú. Sus ventas online se dispararon un 31% y el valor de sus acciones se incrementó en 6.000 millones de dólares.

Entre las plataformas 'Look at me' o 'Mírame' y las de 'Look at this' o 'Mira esto', Twitter se encuentra entre las segundas. Ahí se concentran tres elementos clave: una audiencia con capacidad para movilizarse, la novedad de un punto de vista original y el debate, «el que marca la diferencia entre un momento y un movimiento en las primeras 72 horas». Y de la red social a la sociedad real. «Los tuiteros tienen influencia y receptividad. Un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Ese es el orgullo de ser tuiteros», concluyó Carlos Cantú, el máximo responsable de la estrategia de Marketing de Twitter para Europa, Oriente Medio y África.