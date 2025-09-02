Cárcel para un narco que ocultó la droga en el jardín del vecino al arder su casa

Un incendio fue el principio del fin del negocio de tráfico de drogas que, según la Audiencia de Granada, el acusado había instalado en una ... casa de una localidad cercana a la capital. Cuando los bomberos llegaron al inmueble para sofocar el fuego, presumiblemente causado por un enganche ilegal a la red eléctrica, descubrieron una plantación de marihuana con todo el aparataje necesario para garantizar una vigorosa 'crianza' del cannabis.

Poco después llegaron al lugar de los hechos los investigadores de la Guardia Civil y llamaron al timbre de la vivienda del sospechoso para pedirle que les autorizase a pasar para llevar a cabo un registro. El nombre se negó a franquear la entrada a los patrulleros. Era de noche, el siniestro se había producido a las 21.40 horas del 22 de julio de 2023, y la Benemérita montó un dispositivo de vigilancia para evitar una eventual destrucción de la 'maría', esto es, de la principal prueba de cargo.

Al despuntar el alba del día siguiente, los agentes del instituto armado pidieron de nuevo al individuo en cuestión que les dejase acceder a la casa. El respondió con otra negativa.

Un año y ocho meses de prisión

Por fin, a las nueve y diez minutos de la mañana, el narco aceptó que los patrulleros entrasen en la vivienda. En dos habitaciones que no había resultado afectadas por las llamas encontraron focos halógenos, aparatos de aire acondicionado, ventiladores, un filtro y un buen número de macetas sin planta. Estaba todo menos la marihuana. Un misterio que los guardias civiles no tardaron en aclarar. El traficante había escondido el cannabis en el jardín de un vecino. Quizá por eso se demoró a la hora de abrir la puerta a la Benemérita. Pero solo es una suposición, La sentencia que le condena a un año y ocho meses de cárcel por un delito contra la salud púbica no lo especifica. «Las plantas cortadas fueron halladas en cuatro sacos de plástico en un rincón del jardín» de otra vivienda y fueron «depositados allí por el acusado, accediendo desde su vivienda al jardín de la parcela y, desde este al lugar, al rincón donde fueron localizados», detalla la resolución judicial dictada por la Audiencia de Granada y que ratifica una anterior de un juzgado de lo Penal de la capital que también impuso al procesado una multa de 30.000 euros.

En total, la Guardia Civil encontró en la casa siniestrada diez kilos y medio de droga con un valor en el mercado clandestino superior a los veinte mil euros.

El encausado llegó hasta el tribunal provincial al no estar conforme con el primer fallo, pero su recurso no ha prosperado. La Audiencia ha rechazado las «elucubraciones» del encartado sobre una hipotética ruptura en la cadena de custodia de las plantas intervenidas y sobre la audiencia de evidencias contundentes para inculparlo. En consecuencia, ha ratificado en todos sus extremos lo que dictaminó el juzgado que vio el caso en primera instancia.