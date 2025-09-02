Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la Guardia Civil de Granada registran una vivienda con una plantación de marihuana. Pepe Marín

Cárcel para un narco que ocultó la droga en el jardín del vecino al arder su casa

Los bomberos hallaron la plantación de marihuana y el acusado negó a la Guardia Civil de Granada el acceso a la vivienda siniestrada durante horas

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:21

Un incendio fue el principio del fin del negocio de tráfico de drogas que, según la Audiencia de Granada, el acusado había instalado en una ... casa de una localidad cercana a la capital. Cuando los bomberos llegaron al inmueble para sofocar el fuego, presumiblemente causado por un enganche ilegal a la red eléctrica, descubrieron una plantación de marihuana con todo el aparataje necesario para garantizar una vigorosa 'crianza' del cannabis.

