El edificio de la Real Chancillería, sede de las salas de lo Penal de la Audiencia que han confirmado la sentencia. Ideal

Cárcel para una mujer que agredió «sin motivo» a cuatro vecinos de Ogíjares

Atacó a tres hombres en un bar y, tras salir del local, causó daños en un coche y golpeó a su dueño por llamarle la atención

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:20

Fue una tarde de furia que se saldó con cuatro heridos, uno de ellos de «cierta gravedad» al sufrir el impacto en el rostro de ... un cenicero de cristal. Las agresiones, perpetradas por una mujer con antecedentes por incidentes similares, se produjeron «sin motivo aparente». Es lo que dice la sentencia de la Audiencia de Granada que ha confirmado una condena de tres años y medio de cárcel para la procesada. La resolución, que ratifica la que dictó un juzgado de lo Penal de la capital el pasado mes de marzo y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, impone a la inculpada varias penas de multa y la obligación de indemnizar a dos de los perjudicados.

