Cárcel para una mujer que agredió «sin motivo» a cuatro vecinos de Ogíjares

Fue una tarde de furia que se saldó con cuatro heridos, uno de ellos de «cierta gravedad» al sufrir el impacto en el rostro de ... un cenicero de cristal. Las agresiones, perpetradas por una mujer con antecedentes por incidentes similares, se produjeron «sin motivo aparente». Es lo que dice la sentencia de la Audiencia de Granada que ha confirmado una condena de tres años y medio de cárcel para la procesada. La resolución, que ratifica la que dictó un juzgado de lo Penal de la capital el pasado mes de marzo y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, impone a la inculpada varias penas de multa y la obligación de indemnizar a dos de los perjudicados.

La cadena de ataques, que ocurrió en julio de 2021, comenzó en el interior de un bar de la localidad granadina de Ogíjares y prosiguió en la calle. La encausada entró en el establecimiento y conversó con el dueño «sobre temas laborales». Nada hacía presagiar que se avecinaba una gresca. Cuando los interlocutores terminaron de hablar, la encartada se acercó a un cliente que estaba tranquilamente «tomando una consumición» y, «sin mediar palabra», le dio un bofetón en la cara. Eligió a la primera víctima al tuntún.

4.935 euros en daños

El propietario de la taberna intentó sacar al exterior a la alborotadora, pero también 'se llevó lo suyo'. De hecho, fue el que salió peor parado. La mujer le tiró un cenicero a la cabeza al tiempo que golpeaba a otro parroquiano que había intentado calmarla.

Finalmente, consiguieron que abandonara el bar, pero el vendaval de violencia continuó fuera. «Una vez en la calle», la encausada «cogió las sillas de la terraza» del negocio, «lanzándolas» contra un coche que estaba estacionado en la zona. Como es natural, el titular del vehículo no se lo tomó a bien, llamó la atención a la agresora y ella le sacudió..

La procesada, condenada a tres años y medio de prisión, eligió a la primera víctima al tuntún

El parte médico del dueño del establecimiento fue el siguiente: sufrió una herida en el rostro «con pérdida de sustancia», un «hematoma en el párpado superior derecho y abrasiones superficiales en ambas mejillas».

Por su parte, otros dos perjudicados presentaban lesiones leves en los brazos y el cuero cabelludo.

En cuanto a los destrozos materiales, el perito tasó en 4.935 euros los estragos que la procesada causó en el local y en 169 euros, los daños en el automóvil atacado.

La investigada alegó en su descargo que no había pruebas suficientes para incriminarla, pero la Audiencia ha dictaminado que sí, que había evidencias firmes para condenarla. «Las declaraciones de las víctimas ofrecen elementos corroboradores que excluyen toda suspicacia a propósito de su relato, que se muestra totalmente creíble, cumpliendo todos los elementos jurisprudenciales que se exige a la narración del testigo. (...) Se produjo una trifulca por parte de la acusada, de carácter irracional, sin motivo aparente (...) Su actitud (la de la acusada) fue emprenderla con todos los que en el bar se encontraban, incrementando su agresividad cuando alguien intentaba calmarla, y también con los bienes que se encontraban a su alcance, incluido el vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones del establecimiento, con el resultado de tres lesionados».