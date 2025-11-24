Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un vehículo de la Policía Local de La Zubia. Ideal

Cárcel por atentar con un cabezazo contra un policía municipal de La Zubia

El procesado había acusado de un delito de lesiones al agente y otro patrullero, pero la Audiencia de Granada los ha absuelto

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:57

La Audiencia de Granada ha condenado a seis meses de cárcel a un hombre de 42 años por haber propinado un cabezazo a un agente ... de la Policía Local de La Zubia, una conducta que el tribunal provincial ha catalogado como un delito de atentado contra la autoridad.

Te puede interesar

