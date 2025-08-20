Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ciudad ha reducido la presión de pisos turísticos. Pepe Marín

La capital frena la expansión de viviendas turísticas y pierde 451 en lo que va de año

Hasta julio de 2025 solo se han otorgado 171 nuevas altas de este tipo de licencia en la ciudad, mientras que se han producido 622 bajas

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:23

La ciudad decidió hace algunos meses frenar la concesión de licencias para viviendas turísticas con medidas más restrictivas, especialmente en los barrios saturados, aquellos en ... los que más del 10% de los inmuebles eran para este uso. Y los datos confirman que las actuaciones están dando sus frutos. Desde la Delegación de Turismo de Granada de la Junta de Andalucía indican que entre enero y julio en la capital se han concedido 171 nuevas altas pero ha habido 622 bajas. Es decir, se ha reducido el número de pisos de alquiler vacacional.

