La capital frena la expansión de viviendas turísticas y pierde 451 en lo que va de año

La ciudad decidió hace algunos meses frenar la concesión de licencias para viviendas turísticas con medidas más restrictivas, especialmente en los barrios saturados, aquellos en ... los que más del 10% de los inmuebles eran para este uso. Y los datos confirman que las actuaciones están dando sus frutos. Desde la Delegación de Turismo de Granada de la Junta de Andalucía indican que entre enero y julio en la capital se han concedido 171 nuevas altas pero ha habido 622 bajas. Es decir, se ha reducido el número de pisos de alquiler vacacional.

El delegado territorial de Turismo, David Rodríguez, explicó que en el conjunto de la provincia las bajas han sido 914, más que en todo el 2024. Eso sí, las altas han sido más, 1.046. Consideró que esto significa que el crecimiento del sector es «pausado, moderado y sostenible», gracias al trabajo que se está haciendo para controlar este tipo de viviendas.

Rodríguez indicó que las bajas se deben a diversos motivos. Hay propietarios que deciden dejar de explotar sus inmuebles para el sector turístico de forma voluntaria. Pero detrás de esta salida de pisos del mercado también está la mano de la inspección, que trabaja para detectar viviendas que no están registradas o que no cumplen los requisitos que exige la normativa. Cuando se encuentran con casos de este tipo, se hace una advertencia y si los errores no se subsanan, la casa sale del registro. Los inspectores analizan también las plataformas online en las que se anuncian los inmuebles y detectan ahí posibles casos de irregularidades.

En la provincia Granada hay actualmente 9.537 viviendas de uso turístico, con capacidad para más de 50.000 personas. La mayoría están en la capital, en concreto, 3.925. El segundo municipio con mayor número de pisos vacacionales es Almuñécar, donde hay 2.237 y el tercero, Monachil, donde hay 1.075.

El delegado de Turismo resaltó la colaboración entre la administración autonómica y las municipales para garantizar la legalidad y el control de estos inmuebles. En este sentido, resaltó el convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Granada para el intercambio de información sobre viviendas de uso turístico.

Recordó que en la capital hay cuatro barrios con presión turística elevada, es decir, más del 10% de sus casas son para este uso, en concreto, Albaicín, con el 24%; Fígares, también con un 24%; Centro con un 23%; y Realejo con un 13%. Desde 2024, desde la capital se exige acceso independiente para estas casas y desde este año se prohiben nuevas viviendas turísticas en estas zonas saturadas, así como la conversión de bajos comerciales en pisos.

El delegado de Turismo apuntó ayer, que junto al de la ciudad, hay otros municipios como Lecrín, Monachil, Güejar Sierra, Alhama de Granada o Pinos Genil que ya han solicitado a la Junta de Andalucía la formalización de convenios en esta misma materia, con el mismo objetivo de conseguir una mayor sostenibilidad para el sector.