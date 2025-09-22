Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un hombre pasea con su mascota junto a los terrenos del Palacio de Hielo. Pepe Marín

La capital avanza en la transformación residencial de los terrenos del Palacio de Hielo

Ayuntamiento y Junta buscan soluciones técnicas para propiciar el desarrollo de un millar de viviendas en el entorno del Cerrillo Maracena

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:57

La transformación residencial de los terrenos del Palacio de Hielo, en el entorno del Cerrillo Maracena, sigue adelante. Fuentes municipales confirman a IDEAL que se ... están manteniendo conversaciones entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía en relación con una iniciativa que pretende propiciar el desarrollo de un millar de viviendas en la zona.

