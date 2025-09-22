La capital avanza en la transformación residencial de los terrenos del Palacio de Hielo

La transformación residencial de los terrenos del Palacio de Hielo, en el entorno del Cerrillo Maracena, sigue adelante. Fuentes municipales confirman a IDEAL que se ... están manteniendo conversaciones entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía en relación con una iniciativa que pretende propiciar el desarrollo de un millar de viviendas en la zona.

El proyecto fue dado a conocer por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, en mayo del año pasado, durante una visita realizada al barrio junto a los ediles de Urbanismo, Enrique Catalina; de Juventud, Fernando Parra; de Limpieza, Ana Sánchez, y de Mantenimiento, Francis Almohalla. En aquel momento, la regidora avanzó el interés por «dar vida» a unos terrenos que todavía en la actualidad tienen una categoría terciaria; esto es, que solo permiten el desarrollo de comerciales.

Se busca una fórmula que permita que los suelos puedan ser también empleados como residencial

Precisamente en ese aspecto en el que están centradas las conversaciones, en la búsqueda de una fórmula que permita que los suelos puedan ser también empleados como residencial. Se trata, como reconocen las fuentes consultadas, de una operación no exenta de complejidad, toda vez que los terrenos se encuentran afectados por el POTAUG, el plan que ordena urbanísticamente la aglomeración urbana de Granada. El Ayuntamiento es consciente de la dificultad que entraña la modificación de esta normativa, que obligaría a retocar muchos otros aspectos de la capital y su entorno, motivo por el que se está buscando una fórmula alternativa.

Fuentes municipales evitan poner una fecha al proceso, aunque insisten en que la voluntad del equipo de gobierno de Marifrán Carazo sigue siendo promover el desarrollo de esa zona del barrio. Como recuerdan, se trata de un movimiento que puede ayudar a la ciudad a cumplir con el objetivo declarado de alcanzar los 250.000 habitantes para el final de la década, un reto hacia el que se están alineando otras iniciativas como la renovación del Plan General de la ciudad o la puesta en marcha de ayudas para la rehabilitación de viviendas en el Centro, entre otras.

Un millar de viviendas

Los cálculos municipales es que en los terrenos, que están ubicados al otro lado de la autovía, pueda construirse una bolsa de un millar de viviendas. Según dijo en 2024 la primera edil, la idea era que el 30% de ellas fuesen de protección oficial. Sea como sea, la transformación de los suelos del Palacio de Hielo es una de las últimas grandes operaciones urbanísticas que le restan a la ciudad después de más de dos décadas de desarrollo del actual Plan General.

Originalmente, los usos que se querían promover en la zona eran otros bien distintos. Allá por los 90 las miras estaban puestas en el desarrollo de una zona comercial con hoteles. La aspiración de Granada de albergar competiciones deportivas trastocó los planes, que derivaron en la ubicación allí de un pabellón que se complementaría con locales comerciales.

Más información ¿Qué? El Ayuntamiento pretende impulsar la construcción de un millar de viviendas en el Palacio de Hielo.

¿Dónde? Los suelos se encuentran en el Cerrillo Maracena, al otro lado de la Circunvalación.

¿Cómo? Ayuntamiento y Junta conversan para desbloquear el desarrollo residencial de los terrenos del Palacio de Hielo.

¿Por qué? La operación se enmarca en el objetivo de alcanzar los 250.000 habitantes al final de la década.

Aquel intento únicamente legó el nombre con el que desde entonces se conocen los suelos, Palacio de Hielo. El proyecto fue retomado con Torres Hurtado, un momento en el que se quiso aparejar a las instalaciones un centro comercial. Esta idea no prosperó, como no lo hizo tampoco la posibilidad de que Caja Rural levantara en la zona una torre que sirviera de sede. La falta de consenso y los cambios en el mercado hicieron que ninguna de las propuestas saliera adelante. Hasta hoy.