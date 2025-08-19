Cancelado el AVE Madrid-Granada de última hora de la tarde por un incendio en Toledo

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Yeles y La Sagra (Toledo) ha quedado suspendida por un incendio de una fábrica cercana a la ... vía. Según informa Adif, ha quedado afectada la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha.

Esto ha afectado a una conexión entre Madrid y Granada,que ha quedado cancelada. Concretamente, al AVE que debía salir desde la capital a las 20 horas, con llegada prevista a la estación de Andaluces a las 23.23 horas, según ha informado Renfe. Hasta 20 conexiones se han visto afectadas por estos hechos este martes por la tarde, si se tienen en cuenta los viajes afectados desde Madrid a Andalucía y Castilla-La Mancha.

La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad y los bomberos están actuando en la zona. Según ha informado el 112 a Europa Press, se trata de un incendio originado en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el término municipal de Yeles.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 18,31 horas. En concreto, la nave afectada por el incendio está situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica. No ha habido que lamentar daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.

La gran columna de humo, además de dificultar la visibilidad, era tóxica por los componentes plásticos que estaban ardiendo.

Se trata de una nueva incidencia ferroviaria que afecta directamente a Granada. La segunda en dos días solo esta semana. Problemas técnicos hicieron que los pasajeros de un tren con salida o destino Granada se vieran afectados también este lunes.. El Alvia que conectaba la capital con Almería, y que tiene una parada en la estación granadina de Andaluces, se vio retrasado 101 minutos, según confirmó a este periódico Renfe. La compañía argumentaba que se había producido una «incidencia operativa».

El Alvia Madrid Puerta de Atocha Huércal debía haber efectuado su salida a las 16.05 horas, sin embargo, debido a esta incidencia, arrancó a las 17.56, es decir, una demora de 101 minutos.