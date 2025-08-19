Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Incendio en una fábrica de Toledo que provocó la interruoción de las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía Adif

Cancelado el AVE Madrid-Granada de última hora de la tarde por un incendio en Toledo

El fuego producido en una fábrica de plásticas ha generado una gran columna de humo tóxico

C. Álvarez | Agencias

Martes, 19 de agosto 2025, 21:42

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Yeles y La Sagra (Toledo) ha quedado suspendida por un incendio de una fábrica cercana a la ... vía. Según informa Adif, ha quedado afectada la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

