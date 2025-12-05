Canal Sur dará las campanadas de 2026 desde Sierra Nevada

Canal Sur dará la bienvenida a 2026 desde Sierra Nevada (Granada), según lo ha anunciado Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio en la tarde ... de este viernes en sus programas 'Andalucía Directo', que dirige Modesto Barragán, y 'Andalucía Ahora', de Javier Benítez, respectivamente.

Serán «las uvas más blancas», «con los mejores deseos», desde una estación de esquí «querida por todos», en un entorno natural, en la estación más alta de España y la más meridional de Europa, según ha destacado la cadena televisiva en un comunicado.

'Andalucía Directo' (CSTV) y 'Andalucía Ahora' (CSR) han estado en directo este viernes, a las 18,00 horas, en el entorno de Pradollano, desde donde se ha mostrado a Andalucía parte del alumbrado navideño de Sierra Nevada y se ha anunciado la noticia, que las Campanadas del 2026 se darán desde Sierra Nevada.