Canal Sur dará las campanadas de 2026 desde Sierra Nevada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:54
Canal Sur dará la bienvenida a 2026 desde Sierra Nevada (Granada), según lo ha anunciado Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio en la tarde ... de este viernes en sus programas 'Andalucía Directo', que dirige Modesto Barragán, y 'Andalucía Ahora', de Javier Benítez, respectivamente.
Serán «las uvas más blancas», «con los mejores deseos», desde una estación de esquí «querida por todos», en un entorno natural, en la estación más alta de España y la más meridional de Europa, según ha destacado la cadena televisiva en un comunicado.
