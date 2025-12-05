Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Canal Sur dará las Campanadas de 2026 desde Sierra Nevada. IDEAL

Canal Sur dará las campanadas de 2026 desde Sierra Nevada

'Andalucía Directo' (CSTV) y 'Andalucía Ahora' (CSR) han estado en directo este viernes, a las 18,00 horas, en el entorno de Pradollano, desde donde se ha mostrado a Andalucía parte del alumbrado navideño de la estación de esquí

E.P.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:54

Canal Sur dará la bienvenida a 2026 desde Sierra Nevada (Granada), según lo ha anunciado Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio en la tarde ... de este viernes en sus programas 'Andalucía Directo', que dirige Modesto Barragán, y 'Andalucía Ahora', de Javier Benítez, respectivamente.

