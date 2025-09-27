Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las campanas retumban en toda Granada

Un espectáculo con un centenar de ellas sonando a la misma vez con motivo del primer centenario fundacional de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate soprendió a los granadinos

C. Á.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:57

Un centenar de intérpretes hiceron sonar este viernes de forma sincronizada más de 90 campanas en diversos campanarios de Granada y su Catedral con motivo del primer centenario fundacional de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate. El concierto servirá además como ofrenda sonora a la Patrona de la ciudad, la Virgen de las Angustias.

A partir de las diez de la noche las campanas de Granada resonaron como nunca antes en este concierto de campanas llamado 'Amores et Clamor', una obra compuesta por el maestro Llorenç Barber, pionero mundial de este arte.

El concierto tuvo una duración aproximada de unos 45 minutos con esta obra compuesta 'ex profeso' para esta celebración por Barber, probablemente el más reputado músico y concertista de campanas a nivel mundial, con más de 40 años de experiencia y de 300 conciertos a sus espaldas. La dirección musical corrió a cargo de Montserrat Palacios, cantante y etnomusicóloga.

Fueron cien intérpretes quienes hiceron sonar de forma sincronizada más de 90 campanas en 25 campanarios de la ciudad con las 16 campanas de la Catedral como corazón de esta sinfonía. Entre las campanas que se hiceron notar, algunas de lugares tan emblemáticos como la torre de la Vela de la Alhambra, la torre de la iglesia de San Nicolás, el edificio de la Real Chancillería, las basílicas de San Juan de Dios y de la Virgen de las Angustias.

Aisladas unas de otras y sin contacto visual entre muchas de ellas, tocaron al unísono, engarzando unas notas de campanas con otras, como un gran instrumento capaz de regar las calles de brisas y ráfagas de coloridos armónicos.

Una auténtica ofrenda sonora a la Virgen de las Angustias, que este domingo procesionará por las calles de Granada, y el gran preludio de los actos finales del Centenario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate.

