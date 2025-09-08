Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Basílica, a rebosar en el acto de ayer. Ariel C. Rojas

Campanas, luz y miradas en la exaltación a la Patrona

El periodista Fernando Díaz de la Guardia abre en un emotivo acto las celebraciones en honor a la Virgen de las Angustias

Álvaro de la Torre Araus

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:01

El primer domingo de septiembre culminó en una noche cargada de emoción y fervor, con la conmovedora voz de Fernando Díaz de la Guardia, quien ... inició su exaltación a la Virgen de las Angustias en el marco de los días grandes de este mes desde el púlpito de la Basílica.

