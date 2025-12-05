Cambio de tiempo para el puente de diciembre en Granada: llega un subidón térmico

El puente de diciembre ya está aquí y con él llega a Granada un destacado cambio de tiempo. Ya que tras las lluvias de este ... viernes, que serán las últimas del episodio de frentes fríos que ha afectado a la provincia, regresará la estabilidad y se producirá un notable subidón térmico. De hecho, los termómetros registrarán subidas de hasta 10 grados en múltiples municipios de Granada.

La del sábado será una jornada bastante tranquila en la provincia granadina. Habrá intervalos de nubes altas, pero no se esperan nuevas precipitaciones. Lo más destacado del día tendrá que ver con las temperaturas y el viento. Por un lado, hará más calor: las máximas rozarán los 20 grados y las mínimas quedarán en torno a los 6. Y por el otro habrá vientos moderados de componente oeste en zonas altas.

La situación será bastante similar el domingo, de nuevo con temperaturas más suaves que las de los últimos días y sin que se esperen nuevas lluvias en ningún punto de la provincia. Habrá cielos nubosos en el oeste de la provincia pero tenderán a despejarse conforme avance el día.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el domingo. Ideal

El lunes, que es festivo con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, volverá a ser un día de cielos despejados y estabilidad meteorológica. De hecho, solo se espera un cambio: un ligero ascenso de las temperaturas. Las máximas alcanzarán los 20 grados y las mínimas subirán hasta los 7.

¿Qué tiempo hará tras el puente de diciembre?

No se esperan grandes cambios a nivel meteorológico después del puente de diciembre en Granada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalla que no habrá lluvias durante la primera mitad de la semana, reinando la estabilidad el martes, miércoles y jueves. Serán días soleados en general y con temperaturas suaves, manteniéndose las máximas alrededor de los 20 grados y las mínimas ligeramente por debajo de los 10.