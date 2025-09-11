Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El tiempo otoñal se aleja de Granada con una subida de las temperaturas. Ideal

El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana

El cielo se mantendrá generalmente soleado este fin de semana y el sábado las máximas alcanzarán los 35ºC, una importante subida de temperaturas

C. L.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:06

Después de una breve bajada de las temperaturas, Granada volverá a registrar este fin de semana una subida de los termómetros que continuará la semana que viene. Según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la capital llegará a alcanzar los 37ºC el próximo martes y la mínima aumentará hasta los 20ºC.

El cielo se mantendrá generalmente soleado este fin de semana y el sábado la temperatura subirá hasta los 35ºC, con una mínima de 19ºC, que se mantendrá el domingo y ascenderá hasta los 20ºC a partir del martes de la próxima semana. El domingo estará marcado por una jornada soleada, sin intervalos nubosos, y con una máxima de 36ºC.

En el resto de España, las temperaturas también subirán los próximos días y durante el fin de semana se podrán superar los 36 grados en el valle del Guadalquivir. El tiempo en general será estable para los próximos días, aunque con lluvias en Galicia y comunidades cantábricas y tormentas en el nordeste peninsular.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha subrayado que se espera un ambiente «cálido» para la época del año en la que estamos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
  2. 2

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  5. 5 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  6. 6

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  7. 7

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  8. 8

    «Contamos con un desfase económico y estamos excedidos en el límite salarial»
  9. 9 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967
  10. 10 Tres detenidos por un robo con violencia e intimidación grupal en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana

El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana