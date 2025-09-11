El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana El cielo se mantendrá generalmente soleado este fin de semana y el sábado las máximas alcanzarán los 35ºC, una importante subida de temperaturas

Después de una breve bajada de las temperaturas, Granada volverá a registrar este fin de semana una subida de los termómetros que continuará la semana que viene. Según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la capital llegará a alcanzar los 37ºC el próximo martes y la mínima aumentará hasta los 20ºC.

El cielo se mantendrá generalmente soleado este fin de semana y el sábado la temperatura subirá hasta los 35ºC, con una mínima de 19ºC, que se mantendrá el domingo y ascenderá hasta los 20ºC a partir del martes de la próxima semana. El domingo estará marcado por una jornada soleada, sin intervalos nubosos, y con una máxima de 36ºC.

En el resto de España, las temperaturas también subirán los próximos días y durante el fin de semana se podrán superar los 36 grados en el valle del Guadalquivir. El tiempo en general será estable para los próximos días, aunque con lluvias en Galicia y comunidades cantábricas y tormentas en el nordeste peninsular.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha subrayado que se espera un ambiente «cálido» para la época del año en la que estamos.