El cambio de empresa de limpieza, pendiente de una última alegación

A comienzos del verano, el equipo de gobierno anunció la adjudicación definitiva del nuevo contrato del servicio de limpieza. Según detalló, FCC se hacía con ... la concesión durante los próximos 15 años gracias a una oferta valorada en unos 745 millones de euros. El cambio de manos de Inagra se esperaba que se produjera tras el verano, una trámite que, sin embargo, se ha visto afectado por un nuevo problema.

Como confirmó este lunes la responsable del área de Limpieza, Ana Sánchez Requena, el tribunal de contratos debe aún responder a una última alegación presentada por la actual concesionaria del servicio, Prezero. La compañía, que no consiguió renovar el contrato, considera que la adjudicación a FCC debe ser revisada, algo que tienen que dirimir ahora los técnicos antes de que pueda efectuarse el traspaso de poder.

A preguntas de los grupos municipales de PSOE y Vox, que se interesaron por la situación del proceso durante la comisión informativa del área celebrada este lunes en la plaza del Carmen, Sánchez Requena aseguró que el fallo está cercano y, aunque no dio fechas concretas, insistió en que la adjudicación final estará cerrada «muy pronto». Mientras tanto, como aclaró, los técnicos continúan avanzando en el resto de trámites necesarios para que se efectúe el cambio del servicio.