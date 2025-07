¿Por qué están cambiando el cartel de Decathlon en el Granaita?

Esther Guerrero Viernes, 11 de julio 2025, 14:48 Comenta Compartir

Desde hace un par de días, se puede apreciar como algunas grúas y operarios modifican el cartel de Decathlon que se encuentra en el centro comercial Granaita y que se puede llegar a ver desde algunos rincones de la zona norte de Granada.

Este cambio se debe a la nueva imagen que la empresa quiere mostrar a sus compradores habituales. Con el rebranding que se quiere llevar a cabo se modernizarán 70 de las tiendas que se reparten por el país.

«Con este nuevo concepto, la compañía refuerza la accesibilidad, tecnicidad y calidad de sus productos, permitiendo a todos los deportistas sumergirse en un entorno deportivo innovador y actualizado, creando una experiencia inmersiva y completa», declara la reconocida empresa.

Además, cambian la misión que representaba a la multinacional por; 'Move People Through the Wonders of Sport' (mover a la gente a través de las maravillas del deporte) y pretenden «acercar el deporte innovador y sostenible». El objetivo principal es «el cambio de imagen, la elevación de la experiencia del cliente, la transformación digital y el refuerzo del compromiso con la circularidad y la sostenibilidad».

Por el momento, las tiendas se están modificando de forma paulatina sin una fecha concreta de finalización.

