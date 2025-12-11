Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Croquetas de arroz con leche de Don Rice. Ideal

El camarero que llegó a Granada de París crea la croqueta de arroz con leche: «Queremos expandirnos»

Se trata de Don Rice, un negocio que abrió sus puertas el pasado mes de septiembre y que ofrece «arroz con leche prémium»

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:32

Comenta

Adrián David Santamaría llegó a Granada hace unos meses con una idea clara: buscar un cambio de vida para él y para su familia. Y ... para conseguirlo se buscó un aliado: el arroz con leche. Así nació el pasado mes de septiembre Don Rice, su negocio de arroz con leche prémium ubicado en el número 18 de la Avenida de Barcelona.

