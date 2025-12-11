El camarero que llegó a Granada de París crea la croqueta de arroz con leche: «Queremos expandirnos»

Adrián David Santamaría llegó a Granada hace unos meses con una idea clara: buscar un cambio de vida para él y para su familia. Y ... para conseguirlo se buscó un aliado: el arroz con leche. Así nació el pasado mes de septiembre Don Rice, su negocio de arroz con leche prémium ubicado en el número 18 de la Avenida de Barcelona.

En su establecimiento ofrecen una propuesta única en la ciudad: venden arroz con leche artesanal de alta calidad con diferentes sabores y 'toppings'. Y en la constante búsqueda de sorprender a sus clientes, Adrián ha decidido ir un paso más allá y crear una croqueta de arroz con leche.

«Queremos reinventar el arroz con leche y por eso nacen las croquetas. Es una forma de vender nuestro producto caliente», explica Adrián a IDEAL. Esta semana las ofrecen de arroz con leche y brownie y de arroz con leche y queso, y su intención es ofrecer croquetas de diferentes sabores de manera semanal.

Hasta su llegada a Granada, Adrián trabajaba en París como camarero junto a su mujer: «Íbamos a ser padres, así que queríamos cambiar de vida. Y como la abuela de mi mujer vivía en Ogíjares nos vinimos aquí». Cuando vivía en su Colombia natal ya hacía arroz con leche y lo vendía en multitud de lugares, así que pensó que sería una buena idea retomar esa actividad en tierras granadinas.

«Abrimos Don Rice en septiembre y hemos tenido una muy buena acogida gracias a Dios. Hay días complicados pero estamos haciendo las cosas bien y con mucho amor». Y para que esa buena acogida de las primeras semanas de vida de su negocio se mantenga, no para de pensar en nuevas recetas que añadir a su negocio, más allá de los vasos de arroz con leche, las obleas colombianas y las croquetas. «En enero me gustaría llevar el arroz con leche a las tartas. Al final la idea es ofrecer muchas experiencias diferentes pero con el arroz con leche como protagonista», argumenta.

Aunque los comienzos no siempre son fáciles, Adrián reconoce que siempre le ha gustado hacer arroz con leche y que está contento con cómo marchan las cosas. «Vinimos a buscar un cambio de vida y eso ya lo hemos encontrado. Además, nos han recibido con los brazos abiertos y la meta es expandirnos con el tiempo», finaliza el propietario de Don Rice, que informa a IDEAL que tanto este jueves como el viernes habrá una promoción de 2x1 para quienes quieran probar las croquetas.