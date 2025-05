Las cámaras aclaran un accidente que acabó en discusión: fue por el freno de mano

D. C. Miércoles, 28 de mayo 2025, 12:08 | Actualizado 12:55h. Comenta Compartir

Unos vecinos de la localidad granadina Íllora dejaron su coche aparcado y, cuando volvieron, encontraron otro vehículo junto al suyo. Más bien, demasiado junto. Tanto, que el roce le había causado un daño en su carrocería. Acto seguido, se dirigieron al dueño de este segundo coche y le acusaron de haber chocado contra el suyo mientras aparcaba. El responsable negó los hechos y todo derivó en una acalorada discusión de tráfico en la que tuvo que intervenir la Policía Local de Íllora.

Tras tomar parte a los vecinos, los agentes revisaron las cámaras situadas en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente de Íllora. Al ver las grabaciones, descubrieron que la culpa del incidente fue del freno de mano del primer vehículo, cuyos dueños iniciaron el cruce de acusaciones.

«Gracias a poder consular las grabaciones se ha podido ver como el vehículo de estas dos personas ha sufrido una anomalía en el freno de mano y se ha ido desplazando poco a poco hasta colisionar con el del vecino que estaba aparcado delante de este primero, por lo que los daños sufrido en el mismo han sido provocados por el mal funcionamiento del freno del primer vehículo y no como todo supuestamente acusaban de que había sido el vehículo del vecino el que produjo los daños al estacionar», publica la Policía Local de Íllora en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la Policía Local de Íllora, este suceso «pone de manifiesto no solo el buen funcionamiento de las cámaras de videovigilancia», si no también «su utilidad», ante «este y otros tipos de hechos en los que no hay testigos de lo sucedido, logrando esclarecer y dar con los autores en en pocos minutos».