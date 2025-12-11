Cámara Granada reconoce a los mejores proyectos de su programa de emprendimiento

Cámara Granada entregó ayer sus distinciones a los mejores proyectos de su programa de apoyo al emprendimiento, 'Impulsa Startup' que ha desarrollado a lo largo ... de los últimos meses y que ha acogido a un total de 30 iniciativas empresariales.

Dividido en dos fases,'Crea y Crece' para los proyectos más incipientes y 'Despega', para Startups ya constituidas, el programa ofrece formación y mentorización gratuita a los participantes. El objetivo es que los emprendedores reciban el asesoramiento de expertos que les permita realizar un acercamiento profesional al negocio, dotar de viabilidad a sus ideas e incluso crear un prototipo básico pero viable en el caso en el que el proyecto lo requiera.

«Aunque hay obvias diferencias por el nivel de maduración de la idea, en las dos fases tenemos el mismo objetivo: que una idea empresarial se pueda convertir en un negocio viable», ha argumentado Isabel Contreras, responsable de proyectos de la Cámara.

La finalización de ambas fases tiene lugar en el llamado Demo Day en la que los participantes presentan sus iniciativas a un jurado, la del 'Crea y Crece» tuvo lugar el pasado 2 de diciembre y la de 'Despega' el martes 9, cuando el jurado, desveló los ganadores de ambas fases.

AyudIA Clinic Tech fue seleccionada por los expertos como la mejor idea incipiente, por delante de Gastroviajera que quedó segunda en esta fase.

AyudIA Clinic Tech es un ecosistema de soluciones digitales ideada por Jose Antonio Martín y cuyo objetivo es mejorar la salud de los pacientes con dolor y reducir los costes sanitarios. Por su parte, Gastroviajera, creada por Irene Galindo, es un proyecto que busca dar visibilidad a productos locales y artesanos de territorios singulares de nuestro país.

En cuanto a las startups ya constituidas, el jurado premió a Hidroinfiltrador, como ganadora, subrayándose igualmente el mérito de Menoara y Komkid consideradas finalistas.

Hidroinfiltrador es una startup creada por Raúl Rojano que soluciona la gestión del agua en cultivos de secano y regadío a través de un sistema de regadío pluvial patentado.

Por su parte, Menoara y Komkid son las ideas empresariales de Carmen Olmedo y Javier Cárdenas por un lado y David Salcedo y Marta González por otro, que responden a las necesidades actuales de los consumidores que buscan productos más saludables tanto en bebidas como en suplementación para etapas específicas de la vida, como es la menopausia

En todo caso, tanto el jurado como los asesores que han participado en la mentorización de ambas fases, han destacado el alto nivel de los proyectos que han participado en esta edición de Impulsa Startup, «pero sobre todo la energía y compromiso de todos los emprendedores», algo que han subrayado como «esencial para desarrollar todo proyecto empresarial».

«Hay que tener en cuenta que para que iniciativas como estas, en su fase inicial, tengan éxito, es evidente que la idea tiene que ser buena, ofreciendo al cliente algo nuevo, pero un porcentaje muy elevado de superar la fase inicial depende del tesón y del compromiso con la misma del emprendedor», ha señalado Óscar Bolea, técnico de emprendimiento que ha gestionado el programa desde Cámara Granada.

Impulsa Startup es un programa de Cámara Granada y Cámara de España financiado a través de los Fondos FEDER. En su segunda edición la Cámara ha contado con la colaboración entre otros de Andalucía Emprende, AJE y UGR emprendedora que ayer formaron parte del jurado.