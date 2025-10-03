El calendario de Down Granada defiende Granada 2031 y la cultura inclusiva

La asociación Down Granada vivió ayer una de sus citas más esperadas con motivo de la presentación del calendario solidario 2026 en el Teatro Isabel ... La Católica. En su vigésima edición, con el reto de apoyar la candidatura de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y reivindicar una cultura inclusiva para las personas con síndrome de Down.

Por ello, los escenarios y protagonistas escogidos para ilustrar sus catorce páginas están relacionados con la cultura, el patrimonio y las artes. En ellas se ha plasmado la Plaza de las Culturas de CajaGranada, los Premios Goya, la Orquesta Ciudad de Granada, la Peña 'La Platería', la Feria del Libro, la Puerta de la Justicia, la Fundación Fajalauza, Jazz en la Costa, La Calahorra, el Taller de cerámica de Maya Vergel, El Silo Eléctrico, la Guitarrería Bellido y el taller de la diseñadora María Francés.

Proyección de un vídeo

La gala contó con cuatro presentadores de excepción, pertenecientes a Down Granada: Manolo López Moratalla, Laura Hidalgo, Marina Ferreira y José Nogales. La proyección del video oficial de la candidatura de Granada dio paso a las distintas intervenciones institucionales. María Ángeles Martínez Sánchez, directora del Secretariado de Inclusión de la UGR, se refirió al calendario como «un testimonio de cultura compartida y de una Granada que se abre a la diversidad». Sus protagonistas son embajadores de una ciudad «mucho más justa y humana. Desde la Universidad seguiremos trabajando para que la inclusión no sólo sea un objetivo sino una realidad cotidiana».

Pilar González Sánchez, secretaria general de la Subdelegación del Gobierno de Granada, destacó «la labor social e integral que Granadown realiza con los asociados y sus familias» y mostró la disposición de este órgano directivo a seguir estando presentes en todas sus iniciativas.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Granados, alabó el gran logro que ha representado la autonomía e independencia alcanzada por las personas con síndrome de Down. Como «veinte años no son nada» –dijo haciendo referencia al tango de Carlos Gardel– deseó otros 20 años más de éxitos para este calendario.

23.000 ejemplares

El presidente de Down Granada, Francisco Hidalgo, expresó su agradecimiento a todos cuantos han hecho posible los 23.000 ejemplares del calendario. Otra oportunidad de reivindicar que los chicos de Granadown «tienen capacidad, talento y sueños, pero necesitan oportunidades». En el mismo sentido se pronunció su representante en la junta, Antonio Gijón, cuando dio las gracias a sus compañeros por recordar «que todas las personas somos importantes».

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, clausuró las intervenciones alabando el apoyo de Down Granada en la candidatura y su implicación en el documento de adhesión del Consejo Municipal de Discapacidad a favor de ella.

Posteriormente, se llamó a todos los patrocinadores, responsables de los escenarios del calendario y fotógrafos para hacerles la entrega simbólica de un calendario, en señal de agradecimiento. Clausuró el acto por todo lo alto el violín y el fagot de Atsuko Neriishi y Joaquín Osca.