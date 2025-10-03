Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patrocinadores, responsables de los escenarios, fotógrafos, presentadores y representantes institucionales, sobre el escenario. Fermín Rodríguez

El calendario de Down Granada defiende Granada 2031 y la cultura inclusiva

Los escenarios y protagonistas de sus catorce páginas están relacionados con la cultura, el patrimonio y las artes

María Dolores Martínez

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:32

Comenta

La asociación Down Granada vivió ayer una de sus citas más esperadas con motivo de la presentación del calendario solidario 2026 en el Teatro Isabel ... La Católica. En su vigésima edición, con el reto de apoyar la candidatura de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y reivindicar una cultura inclusiva para las personas con síndrome de Down.

