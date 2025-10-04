De los calcetines más virales a las 17 colecciones de cromos de Holy Cards En Mesones se encuentra una de las siete tiendas que más fuerte ha pegado en el mercado por la variedad y originalidad de sus creaciones

El arquitecto técnico gaditano Javier Ayala Diosdado y el periodista sevillano Juan Carlos Ramos Picchi son los creadores de Pepe Pinreles, los calcetines más divertidos y originales del mercado. Hay que vestirlos «De los pies al corazón» y de Andalucía al mundo porque el secreto está en llevarlos con gracia. Allí donde pisemos para lucir lo que más amamos: la Semana Santa, los toros, los colores de nuestro equipo, la feria, la gastronomía, las fiestas, las ciudades…En Granada los podemos encontrar en la calle Mesones, junto la muñeca Pepilla, las colecciones de cromos Holy Cards y los pellizquitos (cofrades y flamencos).

Javier y Juan Carlos empezaron en 2016 con la empresa Caiclick y la customización de los famosos clicks de Playmobil. «Los disfrazábamos de los Carnavales de Cádiz», explica Javier. «A partir de ahí fuimos ahorrando un dinerito y con él lanzamos la marca de calcetines Pepe Pinreles». La primera inspiración, como no podía ser menos, fue «vincularlos a la Semana Santa de Sevilla, los Carnavales y la feria».

En todos estos años «los más vendidos han sido los Gambrinus de Cruzcampo pero en un corto espacio de tiempo los que más éxito tuvieron fueron los del Oso de la Cabalgata de Cádiz». Curiosamente, «nos llamó mucho la atención que el sitio donde más se vendieron online fue en Madrid. Funcionó muy bien y en aquel enero compraron miles y miles de pares».

Pepe Pinreles posee ya siete tiendas en Andalucía: tres en Sevilla (una de ellas en un centro comercial) y las otras cuatro en Cádiz, Córdoba, Jerez de la Frontera y Granada. Adelanta que «en Navidad tendremos diez porque «siempre abrimos stands en centros comerciales y solemos repetir en los mismos. Aprovechamos la temporada alta de venta de calcetines, a partir de noviembre, y luego las cerramos para no tener pérdidas a lo largo del año». Ya están abiertas, explica, otras dos tiendas más «en la calle Pureza de Triana y en el Museo del Carnaval de Cádiz gracias a una licitación que ganamos hace dos meses».

Sus calcetines son tan virales como lo son los cromos y los álbumes de Holy Cards. Todo un descubrimiento y «toda una sorpresa» para sus creadores cuando vieron la respuesta por parte de la clientela. «Hemos salido de la Semana Santa y empezamos a tocar ya otras temáticas». Reconoce que «no esperábamos tantísimo éxito. Empezamos en 2023 con la primera colección de Sevilla y ya este año hacemos 17 álbumes diferentes con otras temáticas aparte de Andalucía». Es decir, Zaragoza, Salamanca, Zamora y Toledo; a las que se añade un álbum de las Fallas de Valencia y otro del Betis.

En noviembre, promete que habrá «un nuevo proyecto que seguro va a gustar muchísimo». Javier es consciente de que «se nos conoce sobre todo en Andalucía, pero son muchas las personas que nos escriben diciéndonos que regalan los calcetines a amigos que están en Alemania o Estados Unidos. También, se hacen fotos con ellos mientras viajan». Al final «nuestros calcetines llevan un trocito de la tierra de cada uno».

Por lo que respecta a Granada, la tienda de Pepe Pinreles está a punto de cumplir su primer año de andadura. Ángela Molina, una de sus encargadas, conoce muy bien los gustos de los clientes y nos explica que los pares de calcetines más vendidos son los del Quijote con Sancho Panza, Cruz de Guía, costaleros, Tío Pepe y las gambas. Entre las novedades «se encuentran los calcetines del 200 aniversario de la Policía y los del vermut». Dentro de las Holy Cards, los más actuales son los «Tauro cromos y los del Rocio». En contra de lo que se pudiera pensar, quienes más compran «son los turistas del norte de España y, especialmente de Zaragoza».