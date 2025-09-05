Caja Rural Granada renueva su alianza con el Fundación CB Granada para la temporada 2025-2026 El Director General de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque y el Presidente del Club, Oscar Fernández-Arenas, firman el nuevo convenio de colaboración

Ideal Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:27 Comenta Compartir

Caja Rural Granada mantiene su firme compromiso con el baloncesto en una temporada apasionante con la permanencia del Fundación CB Granada en la Liga ACB. La Entidad financiera ha renovado su acuerdo de patrocinio con el Club que incluye tanto el apoyo al Primer equipo, como a las escuelas y canteras, en su objetivo de impulsar el deporte a todos los niveles.

El Director General de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque y el Presidente del Club, Oscar Fernández-Arenas, han mantenido un encuentro en los Servicios Centrales para rubricar este convenio que también incluye condiciones ventajosas para la afición como la posibilidad de financiar el abono mediante una tarjeta de crédito de Caja Rural Granada o descuentos del 10% en entradas y merchandising e inscripción en las canteras con la tarjeta de débito oficial del Club.

En su intervención, Jerónimo Luque ha deseado todos los éxitos al primer equipo en su cuarta temporada en la Liga ACB, destacando que se trata de «un sueño que Granada disfrutará en cada encuentro».

Tras recordar que la Entidad ha estado al lado del Club desde su fundación en 2012, y ha expresado su confianza en que «vivamos una temporada apasionante, en la que el equipo consolide su permanencia en lo más alto del baloncesto nacional».

Finalmente, ha reafirmado el compromiso con el Club y sus valores: «Desde Caja Rural Granada seguiremos poniendo con orgullo nuestra espiga a un club referente, que representa tantos valores que compartimos como el trabajo en equipo, la honestidad, la perseverancia o la cooperación».

Por su parte, el Presidente del Club, Óscar Fernández-Arenas, ha reconocido que «para nosotros mantener esta alianza es una alegría y una satisfacción enorme. Compartimos una serie de valores y objetivos que consideramos imprescindibles en el día a día y en el deporte, por lo que seguir caminando juntos un año más es muy importante para un club como el nuestro. Caja Rural Granada siempre ha estado a nuestro lado y esperamos que así sea durante muchos años más».

En el acto también han estado presentes el Director de Negocio de Caja Rural Granada, José Aurelio Hernández y el Vicepresidente área de Marketing de la Fundación CB Granada, Carlos Díaz.

El primer convenio se firmó en 2012, año de creación del equipo. Desde ese momento, se actualiza anualmente para adaptarse a las necesidades del Club. Entre otras contraprestaciones, incluye facilidades para la adquisición de abonos durante la campaña. Los aficionados que poseen una tarjeta de crédito de Caja Rural Granada han podido financiar su pago hasta en 9 meses sin intereses ni comisiones. La Entidad ha colaborado para el regalo al abonado, que este año ha sido una camiseta oficial.

Además, en 2025-2026 se mantienen las ventajas asociadas a la tarjeta oficial del Fundación CB Caja Rural Granada. Los aficionados podrán seguir disfrutando de un 10% de descuento en entradas y material deportivo tanto en la oficina del Fundación CB Granada como en taquillas.

Por otra parte, se ha fijado un descuento del 10% para las inscripciones en las escuelas del Club, patrocinadas también por Fundación Caja Rural Granada. Quienes aún no dispongan de la tarjeta, pueden conseguirla en las oficinas de la Entidad o solicitar información en su web.

En el mismo día, también se ha procedido a la renovación del convenio entre Fundación Caja Rural Granada y Fundación CB Granada dentro del compromiso con el deporte base. Fundación Caja Rural Granada continuará siendo socia benefactora de los equipos de canteras y escuelas integrados por más de 700 niños que entrenan en el pabellón Veleta. Además, patrocinará actividades como Pequebasket, el Torneo de Semana Santa, el Campus de Verano o la Lluvia de Peluches Solidarios.