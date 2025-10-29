Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La firma tuvo lugar en los Servicios Centrales de Caja Rural Granada.

Caja Rural Granada y la Interprofesional del Espárrago Verde de España se unen para posicionar el producto y ganar en competitividad

El Presidente de la Entidad financiera, Antonio León y el Presidente de la citada Asociación, Antonio Francisco Zamora, firman un acuerdo de colaboración

Ideal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Caja Rural Granada se alía con la Interprofesional del Espárrago Verde para apoyar a los productores a mejorar el posicionamiento del producto y ganar en ... competitividad en los mercados nacionales e internacionales. El Presidente de la Entidad, Antonio León, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Presidente de la citada Asociación, Antonio Francisco Zamora por el que Caja Rural Granada se convierte en su patrocinadora principal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  6. 6 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  9. 9 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  10. 10 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Caja Rural Granada y la Interprofesional del Espárrago Verde de España se unen para posicionar el producto y ganar en competitividad

Caja Rural Granada y la Interprofesional del Espárrago Verde de España se unen para posicionar el producto y ganar en competitividad