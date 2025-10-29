Caja Rural Granada y la Interprofesional del Espárrago Verde de España se unen para posicionar el producto y ganar en competitividad

Caja Rural Granada se alía con la Interprofesional del Espárrago Verde para apoyar a los productores a mejorar el posicionamiento del producto y ganar en ... competitividad en los mercados nacionales e internacionales. El Presidente de la Entidad, Antonio León, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Presidente de la citada Asociación, Antonio Francisco Zamora por el que Caja Rural Granada se convierte en su patrocinadora principal.

De esta forma, la Entidad refuerza su compromiso con el sector, ofreciendo a los profesionales del espárrago verde una amplia gama de productos y servicios financieros en condiciones especiales.

«Este apoyo refleja nuestro firme compromiso con el sector agrícola, especialmente con un cultivo tan destacado como el espárrago verde. Desde Caja Rural Granada queremos ser un aliado estratégico para los agricultores, cooperativas y empresas que forman parte de esta cadena de valor, ofreciendo soluciones financieras que impulsen su crecimiento y competitividad», ha destacado Antonio León.

La firma se ha desarrollado en los Servicios Centrales de la Entidad, en un acto que ha contado con una amplia representación del sector, prueba del apoyo e interés que ha suscitado el citado convenio entre las cooperativas dedicadas a este cultivo. Entre los asistentes se encontraban representantes de Centro Sur SCA (presidida por el Presidente de la Interprofesional del Espárrago, Antonio Zamora), COSAFRA, Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), Espafron, San Isidro de Loja SCA, Agromesía SCA, El Torcal, Los Fresnos SCA, ASAJA, COAG, Espárragos de Guadalajara, Asociafruit, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Granada.

Por su parte, el Presidente de la Interprofesional del Espárrago Verde, Antonio Zamora, ha señalado su satisfacción por la firma de este convenio de colaboración con Caja Rural Granada, «una Entidad de referencia que nos ofrece respaldo y garantías para seguir desarrollando nuestra labor de difusión y protección del espárrago verde, un producto extraordinario que representa la excelencia de nuestro campo».

«El espárrago verde español sigue necesitando un trabajo constante de formación, de promoción, tanto en el mercado nacional como internacional, y contar con el apoyo de Caja Rural Granada supone un impulso muy importante para avanzar en ese objetivo», ha subrayado.

Gracias a este acuerdo, además, Caja Rural Granada favorecerá el desarrollo de eventos, comunicaciones, cursos de formación, seminarios y actividades culturales y sociales organizadas por la Asociación.

Con esta colaboración, la Entidad reafirma su papel como facilitadora del desarrollo económico en un entorno globalizado y competitivo, apoyando a un sector clave para la economía local como es el del espárrago verde.