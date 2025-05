La cafetería que ofrece desayunos gourmet «absolutamente únicos» en Granada

Alberto Flores Granada Lunes, 19 de mayo 2025, 12:10 Comenta Compartir

Desayunar fuera de casa, en una cafetería de calidad, es uno de los mayores placeres cotidianos de los que se pueden disfrutar. Un lujo asequible con el que empezar el día de una manera inmejorable. Y, aunque en Granada hay excelentes opciones para disfrutar de un buen desayuno, hay una cafetería en la que aseguran que ofrecen algo «absolutamente único» en la ciudad en lo que a los desayunos se refiere.

Se trata de Minuit Pan y Café, un negocio que cuenta con una cafetería-panadería en el número 6 de la calle Colcha y con otro establecimiento de 'take away' en el número 6 de la calle Fátima, que es donde tienen su obrador. «El proyecto comenzó a principios de 2018. En Granada no había una gran oferta de pan de buena calidad ni de cruasanes tradicionales hechos de mantequilla, así que todo surgió con la idea de ofrecer algo de una calidad y sabor diferente», explica a IDEAL Ismael Pérez, propietario de Minuit.

Sobre sus inicios, reconoce que tuvieron que hacer mucho trabajo para que el público valorara unos productos «a los que no estaban acostumbrados» y que no llevan aditivos químicos. «Rápidamente la gente vio con claridad que estos productos, además de estar buenísimos, les sentaban estupendamente. Y si ofreces algo que está bueno, sienta bien y dura más tiempo… Al final se vende solo».

«La idea es seguir mejorando nuestro servicio y ofrecer la misma calidad que hemos dado hasta ahora» Ismael Pérez Propietario de Minuit

Además de ofrecer todos sus productos para llevar en la calle Fátima, en la cafetería de calle Colcha brindan a sus clientes «una experiencia de desayuno absolutamente única y original en Granada». De hecho, Ismael asegura que «es difícil desayunar mejor» en la ciudad. Y todo tiene que ver con el hecho de que solo utilizan materia prima de alta calidad y procesos que les permitan ofrecer productos «excelentes» y «de verdad».

En cuanto a sus productos más destacados, el propietario de Minuit reconoce que la tostada especial de la casa, la Minuit, es la más demandada: «Lleva huevos revueltos, salmón ahumado, aguacate, queso crema y mucho amor». También destaca el pan de campaña, un «pan de campo» clásico francés que es «el que más se vende y el que más gusta». Todo ello sin olvidar el café de especialidad y sus cruasanes, con el original de mantequilla como principal estrella pero también con otras variedades como el de pistacho, el de crema pastelera o el de crema de chocolate que también arrasan.

Tras siete años de trayectoria desde su apertura, Ismael tiene claro que su objetivo es «mantener y proteger» el servicio y los productos que ofrecen ahora mismo. «No tenemos planes de crecer a corto plazo, aunque a largo plazo nunca se sabe. La idea es seguir mejorando nuestro servicio y ofrecer la misma calidad que hemos dado hasta ahora», finaliza.

