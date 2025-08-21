La cafetería de Granada que «se queda pequeña» por sus tartas de queso y galletas americanas Después de verano ampliarán su local debido a la gran demanda que generan sus dulces, sus tostadas gourmet y sus ruedas de churros

Abrieron en noviembre de 2024 pero aunque todavía no han cumplido un año en marcha su local ya se les ha quedado pequeño. Tanto que ya trabajan en quedarse con el local que tienen al lado para ampliar su cafetería-obrador. Y es que las tartas de queso, las galletas americanas y las ruedas de churros que ofrecen están causando furor en Granada.

«Somos una cafetería pero con una oferta de producto más amplia de lo normal, algo que no es frecuente encontrar», explican a IDEAL Sergio y Cristina Rovira, los dos hermanos que están al frente de Fratello, una cafetería-obrador ubicada en el número 145 de la Avenida de la Vega, en Belicena.

Cada día están en marcha desde las 07:00 horas y todo lo que ofrecen lo hacen ellos mismos de forma artesanal: desde las tostadas y los churros, hasta las galletas de estilo americano y las tartas de queso, que son los que han provocado que su popularidad no pare de crecer. «Hacemos tartas desde siempre, de pequeños nos poníamos con nuestra madre y es algo que nos encanta», comentan.

Y es algo que se nota nada más ver su tarta de queso, que es el producto más vendido de Fratello. Cuentan con 10 tipos de sabores diferentes que abarcan desde la clásica, hasta la de pistacho u otros sabores como Lotus, Kinder o dulce de leche, que es la novedad de este mes. Y aunque dar con la galleta perfecta les costó trabajo, ya que hacer este tipo de galletas de estilo americano «es complicado», ahora no pueden estar más contentos con el resultado obtenido. «Ahora tenemos 12 sabores y cada mes, como con las tartas de queso, añadimos uno más».

Como recomendación, tanto Sergio como Cristina tienen claro que la tarta de queso clásica «nunca falla», aunque reconocen que la que más vende ahora mismo es la de Happy Hippio. Con las galletas sucede lo mismo, ya que la más vendida también es la de Happy Hippo, aunque Sergio tiene una favorita: «A mi me encanta la de pistacho, la verdad es que trabajamos con un tipo de pistacho que está muy muy bueno».

Tras poco más de 8 meses desde su apertura, los dos hermanos reconocen que no pueden estar más contentos con cómo marcha el negocio. «Sabíamos que el negocio iba a ir bien porque confiábamos en lo que hacemos pero no nos esperábamos todo esto», explican. Y la marcha es tan buena que muchos restaurantes y bares de la provincia ya han contactado con ellos para incluir sus dulces en sus cartas. «Nuestra idea es quedarnos con el local de al lado y ampliar el obrador y la cafetería. Si todo va bien lo haremos en septiembre porque la verdad es que el local ya se nos queda pequeño», finalizan.