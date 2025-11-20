La cadena humana que sostiene a la familia que sufrió el incendio de Las Gabias

Laura, Pablo y Amanda, voluntarios de Protección Civil de Las Gabias, empiezan a mover las bolsas de ropa que han recaudado durante estos días para ... la familia de la localidad que lo perdió todo en un incendio hace justo una semana. Pasan al resto de sus compañeros lo recopilado mientras se convierten en los eslabones de una cadena humana que trata de apoyar en todo lo posible a sus paisanos.

«Con cuidado, eso son vasos, platos y una tostadora», advierte el jefe del servicio, Francisco Machado, al tiempo que se suma a las labores. En total, son nueve los responsables de controlar que todo quede colocado adecuadamente. Lo hacen poco a poco y con cautela para no dañar nada de lo que hay en el interior de las cajas. Después, proceden a cargarlo en un furgón y lo llevan hasta la cochera que hay al lado de la casa en la que vivirán Rosa y Juan junto a sus hijos. Una vecina de Las Gabias les ha cedido temporalmente el domicilio, un gesto que se ha sumado a una de las muchas muestras de solidaridad que sus ciudadanos han dejado desde que conocieron el trágico suceso. El incendio arrasó la vivienda en la que residía la familia y causó la muerte a su hija de tres años. El consistorio, a través de Servicios Sociales, buscó un hostal en el que pudieran quedarse. Ahí estuvieron hasta ayer por la tarde, cuando llegaron a su nuevo domicilio.

Apenas unas horas después del incendio, los negocios de la localidad empezaron a movilizarse y se ofrecieron como lugares de entrega de dinero y ropa para ayudar a Juan y Rosa. Los vecinos no dudaron ni un momento en hacer todo lo que estuviese en su mano. Fue el caso de Raquel, propietaria de la tienda de chucherías Ratoncito Pérez. Publicó en redes sociales la iniciativa y el mismo viernes, a primera hora de la mañana, ya tenía clientes que querían aportar su granito de arena. Una semana después, ha entregado ya dos huchas a Rosa con el efectivo recaudado durante el fin de semana. «Esperamos que eso les ayude a volver a empezar», dice.

El despliegue de solidaridad para la familia que llegó al pueblo procedentes de Jaén «en busca de una vida mejor» fue inmenso. Una funeraria de Las Gabias ayudó a costear los gastos para dar sepultura a la menor fallecida y desde el AMPA del colegio al que la pequeña asistía se sumaron a las iniciativas para apoyar a los padres.

El Ayuntamiento del municipio determinó la sede de Protección Civil como punto oficial de recogida al ver la gran respuesta social de los vecinos. «La recaudación estaba prevista todo el fin de semana, pero el sábado por la tarde ya habíamos recibido todo lo que necesitaban», afirma Francisco Camacho. La gente llamó durante todo el fin de semana para ver qué más podían hacer o cómo podían ayudar. Ellos se encargaron entonces de ordenar en cajas y bolsas la ropa para cada uno de los miembros de la familia, las toallas o mantas para hacerles la entrega de forma organizada. «El primer día les preparamos unas maletas para que tuvieran pijamas y otros enseres básicos», señalan.

Rosa y Juan, por su parte, trasladan un agradecimiento infinito tras la oleada de solidaridad recibida.

El lado más humano

«La ayuda y el apoyo que hemos visto en el pueblo es indescriptible», explican. A esta entrega se suma la dedicación de los voluntarios. Fueron unos de los primeros en llegar al lugar de los hechos y también testigos del desenlace del fuego.

Desde entonces, no han dejado de trabajar para ayudar en medida de lo posible a la familia. Aseguran que estarán atentos para empezar a recoger electrodomésticos, muebles y todos los enseres que necesiten cuando decidan arreglar su vivienda. Lo cuentan al tiempo que terminan de depositar la ropa en el nuevo hogar de Juan y Rosa. Su misión, por el momento, está cumplida. Les gratifica ver como una tragedia ha sacado el lado más humano de Las Gabias.