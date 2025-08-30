«Tenía un cadáver en la puerta y a otro familiar retenido cuando tuve que negociar con él»

Uno de los dos negociadores de la Guardia Civil sostiene el nuevo escudo, creado recientemente.

Laura Velasco Granada Sábado, 30 de agosto 2025, 23:17

Uno de los dos negociadores de la Guardia Civil en la provincia de Granada explica a IDEAL cómo fueron sus comienzos allá por 2008. Recuerda ... a la perfección la primera vez que intervino. «Un hombre mató con una escopeta a un familiar (estaba el cadáver en la puerta) y tenía a otro retenido. Se hizo un cerco y nadie quería entrar hasta que llegara el negociador. ¿Cómo te enfrentas a alguien que ha hecho eso y está apuntándote con una escopeta? Es una situación en la que es normal bloquearse», resalta. La tensión fue «máxima», pero el negociador se aisló del mundo y llevó a cabo la tarea para la que había estado meses preparándose. El homicida acabó entregándose.

