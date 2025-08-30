«Tenía un cadáver en la puerta y a otro familiar retenido cuando tuve que negociar con él»
Uno de los dos negociadores de la Guardia Civil en la provincia de Granada explica a IDEAL cómo fue su primera mediación
Granada
Sábado, 30 de agosto 2025, 23:17
Uno de los dos negociadores de la Guardia Civil en la provincia de Granada explica a IDEAL cómo fueron sus comienzos allá por 2008. Recuerda ... a la perfección la primera vez que intervino. «Un hombre mató con una escopeta a un familiar (estaba el cadáver en la puerta) y tenía a otro retenido. Se hizo un cerco y nadie quería entrar hasta que llegara el negociador. ¿Cómo te enfrentas a alguien que ha hecho eso y está apuntándote con una escopeta? Es una situación en la que es normal bloquearse», resalta. La tensión fue «máxima», pero el negociador se aisló del mundo y llevó a cabo la tarea para la que había estado meses preparándose. El homicida acabó entregándose.
