Uno de los dos negociadores de la Guardia Civil sostiene el nuevo escudo, creado recientemente. Pepe Marín
Negociador de la Guardia Civil

«Tenía un cadáver en la puerta y a otro familiar retenido cuando tuve que negociar con él»

Uno de los dos negociadores de la Guardia Civil en la provincia de Granada explica a IDEAL cómo fue su primera mediación

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:17

Uno de los dos negociadores de la Guardia Civil en la provincia de Granada explica a IDEAL cómo fueron sus comienzos allá por 2008. Recuerda ... a la perfección la primera vez que intervino. «Un hombre mató con una escopeta a un familiar (estaba el cadáver en la puerta) y tenía a otro retenido. Se hizo un cerco y nadie quería entrar hasta que llegara el negociador. ¿Cómo te enfrentas a alguien que ha hecho eso y está apuntándote con una escopeta? Es una situación en la que es normal bloquearse», resalta. La tensión fue «máxima», pero el negociador se aisló del mundo y llevó a cabo la tarea para la que había estado meses preparándose. El homicida acabó entregándose.

