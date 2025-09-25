Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un autobús metropolitano de la flota del Consorcio granadino. Ideal

Los buses metropolitanos se refuerzan con 46 viajes diarios más ante la llegada de la ZBE

Se renovarán vehículos para que tengan más capcidad y algunas líneas circularán de manera continuada en la franja de horas punta

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:41

A partir del 1 de octubre entrará en vigor la zona de bajas emisiones en Granada y los coches contaminantes que no estén empadronados en ... la capital tendrán restricciones de acceso a la ciudad. El objetivo es mejorar la calidad del aire y fomentar el transporte público para que los ciudadanos dejen el coche aparcado (en casa o en los parkings). Para que los residentes en el Área Metropolitana tengan una comunicación más directa con la ciudad se reforzarán las líneas de autobuses, con más frecuencias y con vehículos con más capacidad.

