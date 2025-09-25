Los buses metropolitanos se refuerzan con 46 viajes diarios más ante la llegada de la ZBE

A partir del 1 de octubre entrará en vigor la zona de bajas emisiones en Granada y los coches contaminantes que no estén empadronados en ... la capital tendrán restricciones de acceso a la ciudad. El objetivo es mejorar la calidad del aire y fomentar el transporte público para que los ciudadanos dejen el coche aparcado (en casa o en los parkings). Para que los residentes en el Área Metropolitana tengan una comunicación más directa con la ciudad se reforzarán las líneas de autobuses, con más frecuencias y con vehículos con más capacidad.

Después de haber realizado un estudio de la demanda, el Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada ha diseñado un plan de refuerzo de las líneas existentes, para dar respuesta a los vecinos del Cinturón y que puedan llegar a la capital y regresar a sus municipios con una gran frecuencia de viajes.

Los servicios que se incorporan en este último cuatrimestre del año 2025 al servicio regular de transporte público interurbano, suponen un aumento de 2.520 plazas ofertadas más a diario, lo cual se traduce en 46 expediciones nuevas que dan servicio al Área Metropolitana diariamente. Con estas nuevas expediciones, el Consorcio de Transportes refuerza el servicio del 37 % de las líneas metropolitanas, especialmente los principales corredores metropolitanos. En estas líneas, que recorren el Cinturón de Norte a Sur, y tienen distintas ramificaciones, se detectó que en las horas punta al menos uno de los autobuses iba lleno al cien por cien, por lo que se hacía necesaria la mejora y el aumento de expediciones. Alguna de estas medidas ya se han puesto en marcha a lo largo de septiembre y otras comenzarán a principios de octubre. Todas quedarán implantadas a partir del día 6 de este mes que entra. Los refuerzos nacen de una colaboración económica entre el Consorcio y los ayuntamientos de los municipios.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, indicó icado que el Gobierno andaluz se ha anticipado a la entrada en vigor de la zona de baja emisiones en Granada reforzando su apuesta por el transporte público. Díaz señaló que, con estas medidas y la ampliación hace unos meses de la flota de trenes, ofrecerán «una mejor comunicación de los vecinos del área metropolitana con la capital, con más frecuencias y vehículos con más capacidad». Al respecto, destacó que se ha hecho un esfuerzo para recuperar líneas, como la de Granada y Pulianas o incluso crear nuevos servicios en aquellas zonas donde han notado ya un aumento de la demanda.

Tanto en la lína 101 (Granada-Jun-Alfacar-Víznar) como la 102 (Granada-Jun-Alfacar) se llevará a cabo la renovación de la flota de vehículos para que tengan más capacidad: 40 plazas más en cada jornada en la 101 y 130 espacios más en el caso de la línea 102.

Ampliar

Se ha recuperado la línea 105, entre Granada y Pulianas con paradas en el Granaita, con seis expediciones de ida y vuelta diarias, que permitirá aumentar el servicio con el municipio de Pulianas así como conectar el centro comercial.

Servicios ininterrumpidos

La lína 111 (Polígono de Asegra-Urbanización la Joya-Peligros) tendrá un servicio continuado entre las 7 y las 15 así como la 111L (Peligros-Albolote-Maracena) que también tendrá autobuses de manera ininterrumpida entre las 8 y las 14 y se mejorará también la conexión con la línea de metro.

La línea entre Granada - Maracena - Albolote - Atarfe (122) se ampliará y además inlucirá el servicio universitario de 7.15 a 14.40 desde el Campus de Cartuja. La Granada-Santa Fe tendrá más fluidez entre las 8 y las 9 de la mañana y se iniciará una hora antes los fines de semana.

El bus entre Granada y Vegas del Genil tendrá más buses a las siete de la mañana y el de Granada-Armilla-Churriana-Gabia Grande tendrá más expediciones diarias.

Para la Granada-Dílar se ha asignado un bus de alta capacidad en las primeras horas de la mañana y otro para la conexión entre la capital y La Zubia. Granada-Cájar suma siete viajes diarios más y la línea con Deifontes estará reforzada a las 7 y a las 15.

Entre Granada y Chauchina hay un autobús más a las 15 y se han comenzado ya las expediciones directas con la Citai de Escúzar.

Granada-El Fargue-Huétor Santillán-El colmenar-Beas de Granada; Pulianas-Güevéjar-Nivar-Cogollos; Íllora-Alomarte-Brácana-Tocón; la línea de Fuente Vaqueros a Obéilar; la de Chauchina y Valderrubio así como la de Alhendín-Padul-Dúrcal y la Padul-Dúrcal directa se verán también mejoradas con más frecuencias y más capacidad para una mejor conexión de los vecinos con la capital.