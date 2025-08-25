Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión en el Carmen de la Victoria con representantes de ciudades que han sido Capital de la Cultura. JORGE PASTOR

«Buena parte del proyecto» para la Capitalidad Cultural, en redacción

Ya está listo el apartado de la línea argumental y estratégica y se está empezando con el programa artístico y cultural

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:26

Recta final. Quedan cuatro meses. El próximo 28 de diciembre, festividad de los SantosInocentes, acaba el plazo para la presentación de los proyectos para optar ... a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, el año de España y Malta. Y la Candidatura de Granada sigue 'progresando adecuadamente'. El coordinador Víctor Medina asegura que «ya se ha redactado buena parte del documento» de sesenta páginas, abierto hasta el final a todas las propuestas de interés, que deberá evaluar el comité de doce expertos, diez nombrados por la Unión Europea y dos por España, que elegirá entre las once ciudades españolas aspirantes.

