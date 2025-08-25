«Buena parte del proyecto» para la Capitalidad Cultural, en redacción

Recta final. Quedan cuatro meses. El próximo 28 de diciembre, festividad de los SantosInocentes, acaba el plazo para la presentación de los proyectos para optar ... a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, el año de España y Malta. Y la Candidatura de Granada sigue 'progresando adecuadamente'. El coordinador Víctor Medina asegura que «ya se ha redactado buena parte del documento» de sesenta páginas, abierto hasta el final a todas las propuestas de interés, que deberá evaluar el comité de doce expertos, diez nombrados por la Unión Europea y dos por España, que elegirá entre las once ciudades españolas aspirantes.

Entre finales de febrero y principios de marzo –los plazos son aproximados– se sabrá cuáles pasarán el primer corte. Un máximo de cuatro. La mayoría de las quinielas incluyen a Granada en ese cuarteto, pero conviene ser cauto porque la decepción podría ser mayúscula. No hay favoritos sencillamente porque no puede haberlos. Porque lo que se califica es el 'bid book' con esa gran propuesta de transformación en torno a la cultura. Hay rivales muy potentes. Jerez de la Frontera en nuestra propia comunidad autónoma, Oviedo, Burgos, Toledo, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria...

Medio centenar de personas, entre profesores y catedráticos de la Universidad de Granada y técnicos del Ayuntamiento y la Diputación, están trabajando en ese texto de sesenta páginas que, según el Boletín Oficial del Estado en que se convocaba el concurso, debe tener estos cinco apartados (literal): definición de la estrategia a largo plazo, dimensión europea, programación cultural y artística, capacidad para alcanzar los objetivos, trabajo de proximidad y gestión.

Ya está finiquitada, por ejemplo, toda la línea argumental y estratégica. Y ahora se está comenzando con la organización del programa artístico y cultural. En paralelo, se están recabando datos económicos y de proyección para estos próximos años por parte de las diferentes áreas municipales para armar el apartado correspondiente. Esteban Romero Frías, responsable del laboratorio LabIn Granada, también ha aportado el informe sobre el proceso participativo, y por último se están organizando las colaboraciones internacionales.

Proceso

La primera evaluación será en las últimas semanas de enero o en las primeras de febrero de 2026 en el Ministerio de Cultura. El examen durará media hora. La Candidatura es bastante hermética respecto a cómo lo abordará y quiénes participarán. Lo que sí es seguro es que será en idioma inglés. No tardarán en conocerse las notas. Habrá una primera criba en la que quedarán cuatro como mucho. 'Como mucho' quiere decir que pueden ser dos, tres o cuatro. Dependerá del nivel. A todas se les proporcionará en ese momento un informe con los aspectos que deberá mejorar. Supongamos que Granada está entre las elegidas.

En el plazo de seis meses, entre junio y septiembre, dos de los representantes del comité de expertos viajarán a Granada. Estarán un día para comprobar sobre el terreno todo lo que se recoge en los papeles.

En diciembre se entregará la segunda versión del 'bid book', que debe contemplar todas las mejoras y concreciones apuntadas por el comité. Posteriormente será la segunda comparecencia, que durará cuarenta y cinco minutos –quince más que la primera–. A partir de ese instante, ya sí, tocará cruzar los dedos y/o encomendarse a la Virgen de las Angustias y San Cecilio.

No tardará en trascender qué urbe española se llevará el Premio Melina Mercouri, que tiene una dotación simbólica de 1,5 millones de euros y que lleva asociado el 'Gordo' de la Capitalidad Cultural de Europa en 2031.