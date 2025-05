Broncano anuncia en La Revuelta su visita sorpresa a Granada: «Voy a ir a verte»

C. L. Jueves, 8 de mayo 2025, 09:01 | Actualizado 09:08h. Comenta Compartir

Granada fue ayer protagonista en La Revuelta por una situación inesperada. El cantante Manuel Carrasco apareció por sorpresa en el espacio televisivo de La 1 que conduce David Broncano. Y lo hizo para reprocharle que no va a ir a su concierto del próximo 17 de mayo en Sevilla, al cual le invitó y para el que ya ha agotado sus entradas. «Lo tuyo no tiene nombre, no hay por donde cogerlo», comenzó acusándolo el artista.

Aunque Manuel Carrasco no era el invitado de la noche, hizo su intervención en el programa únicamente para reprochar a Broncano su ausencia en el directo de Sevilla. «He venido solo a decirte una cosa. Me prometiste que ibas a venir al concierto. Invitamos al público, 190 personas. También vienen 10 personas del equipo, que me han dicho que han pedido un palco. Y ahora me entero, y no por él, que no viene», defendió Carrasco.

«Perdón... bueno, no voy a explicar nada más», contestó Broncano. Sin emabrgo, más tarde se defendió, y fue precisamente ahí donde sacó el nombre de Granada a colación. «Dije que no podía ir al de Sevilla, pero que iba al de Granada la semana siguiente, ¿a que eso no te lo han dicho? Voy a ir a verte a Granada», explicó Broncano.

David Broncano confirma así su presencia en alguno de los dos conciertos que Manuel Carrasco da en dos semanas en Granada. Serán el viernes 23 y el sábado 24 de mayo en la Plaza de Toros. Y, si el presentador cumple su promesa, los asistentes podrán ver a David Broncano entre el público.

Llegará un día en el que @manuelcarrasco_ y Broncano harán las paces, pero eso pasará en el multiverso. #LaRevuelta pic.twitter.com/9YIPStZ7qG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2025

El programa continuó con la aparición de Andreu Buenafuente y, tras la intervención del cómico catalán, Manuel Carrasco volvió a escena para seguir hablando del 'plantón' del presentador para su concierto. «Ese día es el festival de música clásica que organiza mi hermano en el pueblo. Lleva haciéndolo 15 años y siempre voy», se excusó Broncano.

No obstante, con la aclaración de que estará en Granada, Carrasco perdonó finalmente a Broncano y le regaló una camiseta con todas las fechas de su gira. «Para que no se te olviden», sentenció.