Botones de Oro y Plata para los letrados longevos
El Colegio de Abogados de Granada entregó este miércoles las distinciones a letrados que han cumplido 50 y 25 años de dedicación profesional
IDEAL
Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:43
El Colegio de Abogados de Granada entregó este miércoles los Botones de Oro y Plata a los letrados que han cumplido 50 y 25 años ... de dedicación profesional.
Por primera vez, se reconoció con el Lazo de Plata a los letrados con 40 años de colegiación. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el abogado José Manuel Motos también fueron distinguidos por su apoyo a la institución.
