Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en Sierra Nevada

El animal se había quedado con las patas traseras atascadas y fue necesaria la intervención de efectivos especializados

R. A.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:41

Los Bomberos de Granada han rescadao a una vaca en Sierra Nevada que se había caído y había quedado atrapada. Fue un pastor el que alertó a los efectivos de seguridad que acudieron hasta la zona de Pradollano para ayudar al animal.

La vaca se encontraba con las patas traseras atascadas entre unas rejas bajo las que discurre un río, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Un equipo con experiencia en rescate de animales fue el encargado de liberar a la vaca con total seguridad y tomando todas las precauciones necesarias para garantizar su bienestar en todo momento.

El animal fue liberado sin sufrir ningún daño y ayer ya se encontraba pastando libremente en el Parque Natural.

