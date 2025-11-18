Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada. Ideal

El BOE recogerá en breve los criterios de selección de la Agencia de Salud Pública a la que aspira Granada

Será el punto de referencia para la coordinación nacional ante crisis sanitarias, así como para el impulso de la evaluación, comunicación del riesgo y asesoramiento técnico-científico a las Administraciones públicas

Agencias

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:59

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el acuerdo por el que se inicia el proceso para determinar la sede ... física de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP); para ello, el Ministerio de Política Territorial publicará próximamente en el BOE los criterios de selección, y, una vez presentadas las candidaturas, el procedimiento se tramitará por vía de urgencia para asegurar su operatividad en el menor plazo posible.

