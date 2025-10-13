La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas» Pilar y Javier se casaron este 12 de octubre y dejaron que predominaran los colores rojo y amarillo: «A los invitados les encantó»

Cuando tuvieron que elegir el día de su boda, les surgió una idea: ¿Y si escogían el 12 de octubre? Al ser el Día del Pilar, sería un guiño al santo de la novia y también al de su abuela y bisabuela, que se llamaban igual. Fijaron la fecha y esperaron con ilusión. Cuando la estaban preparando, pensaron en hacer algún guiño especial al Día de la Hispanidad, y el pasado domingo sus invitaron se quedaron boquiabiertos: «Sonó el himno de España cuando entramos al convite y al cerrar la barra libre. También repartimos banderas», explica la pareja un día después de su gran día.

La ceremonia se celebró a las 13.00 horas en la parroquia Santa María la Mayor, de Padul, de donde ella es natural -él es de Zafra-. Ahí ya hicieron el primer guiño. «Colocamos en el altar una Virgen del Pilar que me dio mi abuela. Fue todo muy simbólico», explica la granadina.

El convite se celebró en La Hípica, en el camino de Purchil. Los invitados encontraron la primera sorpresa mientras esperaban la llegada de los novios. Todos tenían banderitas de España para acompañarlos cuando realizaran la entrada, tal y como inmortalizó a través de su objetivo el fotógrafo Fran Ortiz. El coche aparcó en la puerta, la pareja bajó y sorprendieron a todos con la música escogida para acceder al restaurante.

Imágenes de la entrada a la boda tomadas por el fotógrafo. Debajo, calcetines con la Virgen del Pilar. Fran Ortiz

«Queríamos hacer una entrada simbólica por el Día de la Hispanidad, así que hablamos con el wedding planner, Juanma, de la empresa Enlazados, y nos dio la idea. Pusimos una versión remix del himno de España. Detrás de nosotros salió humo rojo y amarillo, representando la bandera. Los invitados movían las banderas mientras nosotros caminábamos», detallan.

La idea cautivó a los invitados: «Les encantó, cuando vieron los fuegos artificiales de colores gritaron: ¡Wooo!». También sonó el himno de España cuando cerraron la barra libre. Además, a los más allegados les regalaron calcetines con la imagen de la Virgen del Pilar. «Repetiríamos todo, sin duda», cuenta la pareja mientras prepara las maletas para su viaje de novios a Tailandia y Maldivas. Una boda que, sin duda, no dejó indiferente a ningún asistente.

