Benamaurel prohibe regar huertos, llenar piscinas y lavar coches por dificultad para llenar sus depósitos

Benamaurel prohibe regar huertos y otras explotaciones agrícolas, llenar piscinas y lavar vehículos con agua potable por el excesivo consumo que el término municipal ha ... tenido en las últimas semanas.

El Ayuntamiento de la localidad advierte de los posibles cortes de en el suministro de agua para garantizar el adecuado nivel de los depósitos. El elevado uso ha provocado que haya dificultades para conseguir almacenamiento para su posterior distribución a los vecinos. El alcalde de Benamaurel. Juan Francisco Torregosa, emitió un bando informativo para hacer conocer a los vecinos la situación y recordó a la población que el uso no autorizado de agua potable y el incumplimiento de las obligaciones impuestas para el ahorro de agua puede conllevar a una multa de hasta 6.000 euros.

El consistorio deja claro que los servicios municipales están habilitados para hacer pruebas de cloro donde haya sospechas de uso indebido. Esto se hará a través del análisis del agua que se utiliza en las parcelas. Se encargarán de iniciar, posteriormente, un expediente sancionador en caso de detectarse despilfarro del bien de primera necesidad. Pese a ser uno de los años en los que se ha registrado un mayor número de precipitaciones en el territorio durante la primavera, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la población para que haga un uso responsable de agua para no tener que llegar a cortar el suministro.

También anima a sus vecinos a que denuncien el uso no autorizado por parte de cualquier usuario del pueblo, siempre con la confidencialidad del denunciante. No es el primer verano en el que Benamaurel tienen que enfrentarse a esta situación. El equipo de gobierno tuvo que cortar el suministro y advertir a la población de este problema en agosto de 2023. Esto unido a la colaboración ciudadana fue suficiente para mejorar el llenado de los depósitos.

Más casos

Otros pueblos de la provincia de Granada han hecho también un llamamiento a sus vecinos para que hagan un consumo responsable de agua por los recortes en el suministro de este bien de primera necesidad. El Ayuntamiento de Gor prohibió llenar piscinas, lavar los vehículos o regar en tres de sus pedanías hace algunas semanas, cuando el depósito quedó completamente vacío. El alcalde, Ambrosio Molina, determinó que había un consumo inadecuado de agua tras comprobar que no había ninguna avería en las instalaciones y no detectar filtraciones.

Tampoco descartan los posibles cortes en Alfacar, donde su Ayuntamiento alertó de que podrían tomar esta medida para recuperar el nivel de su acuífero. El consistorio de la localidad redujo la semana pasada ya la frecuencia de riego en los jardines y estableció el uso de agua reciclada para ello, cortes en todas las fuentes salvo la de la entrada y el empleo mínimo del agua en los camiones que barren las calles.

Alamedilla, por su parte, ya procedió a los cortes nocturnos de agua. La interrupción del suministro se mantiene desde la medianoche hasta las 7.00 de la mañana. Esta situación se repitió también el año pasado en el municipio, donde su alcalde advirtió que el mal uso del agua provocará el corte o eliminación de suministro en los domicilios de los responsables.