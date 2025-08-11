Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de Benamaurel IDEAL

Benamaurel prohibe regar huertos, llenar piscinas y lavar coches por dificultad para llenar sus depósitos

El Ayuntamiento alerta de cortes en el suministro y anima a sus vecinos a que denuncien el uso indebido por parte de cualquier usuario

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:32

Benamaurel prohibe regar huertos y otras explotaciones agrícolas, llenar piscinas y lavar vehículos con agua potable por el excesivo consumo que el término municipal ha ... tenido en las últimas semanas.

