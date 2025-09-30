Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desprendimientos en la ladera de Beas de Guadix

Desprendimientos en la ladera de Beas de Guadix Pepe Marín

Beas de Guadix ampliará la orden de desalojo y denuncia una emergencia «extrema»

El municipio pide responsabilidades a las administraciones por los derrumbes, que afectan ya a 32 familias

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:34

El Ayuntamiento de Beas de Guadix ampliará la orden de desalojo tras los desprendimientos que se produjeron el sábado en el cerro del Castillejo. Así ... lo afirma su alcalde, Juan Jesús Porcel (PP), que explicó que, además del barrio del Perchel, esta se extenderá a la calle Ramblas. En total, son 32 las familias afectadas y en peligro por los derrumbes que azotan la localidad desde hace más de una década. El regidor insistió en la gravedad de la situación y denunció que la emergencia es «extrema».

