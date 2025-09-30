Beas de Guadix ampliará la orden de desalojo y denuncia una emergencia «extrema»

El Ayuntamiento de Beas de Guadix ampliará la orden de desalojo tras los desprendimientos que se produjeron el sábado en el cerro del Castillejo. Así ... lo afirma su alcalde, Juan Jesús Porcel (PP), que explicó que, además del barrio del Perchel, esta se extenderá a la calle Ramblas. En total, son 32 las familias afectadas y en peligro por los derrumbes que azotan la localidad desde hace más de una década. El regidor insistió en la gravedad de la situación y denunció que la emergencia es «extrema».

La tierra y las rocas procedentes del cerro del Castillejo cayeron a las 19.57 horas del sábado y llegaron hasta la vía pública de Beas de Guadix. Bomberos de la Diputación se desplazaron hasta el lugar de los hechos, junto al diputado de Emergencias, Eduardo Martos. El primer edil, por su parte, ya ha enviado a las administraciones el informe de emergencia emitido por los bomberos y ha solicitado reunirse de nuevo con las administraciones tras estos acontecimientos en busca de una «solución definitiva». «Me pregunto si tenemos que esperar a que haya una víctima para que se tomen medidas», destacó su alcalde, que pidió hace justo una año la declaración de zona catastrófica del barrio, una medida que el Gobierno Central rechazó. La respuesta de la administración fue que no se daban las condiciones necesarias para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil.

Una técnico de obras públicas de Diputación evaluó la zona en 2024 y otorgó un anteproyecto que cifró la actuación sobre el terreno en 885.000 euros. Según este informe, la solución es eliminar de forma escalonada la tierra que compone el cerro, que actualmente mide 30 metros de altura. El desmonte se ejecutaría hacia atrás, en la parte en la que no hay viviendas y dejaría el terreno escalonado. «El cerro está avisando, los derrumbes son cada vez mayores y vivimos con la incertidumbre de cuando será el próximo», declaró el primer edil, que insistió en que esta es la medida que se debe tomar y pidió, también, la unión de las administraciones. El derrumbe del pasado sábado es el mayor que ha vivido la localidad desde que sufren este problema. Es también el segundo en apenas cuatro meses en esta parte del pueblo. «Antes caían pequeñas piedras cada cinco años. Ahora, rocas y taludes de tierra cada dos o tres meses», lamentó el teniente alcalde, al tiempo que explicó que esta situación obliga a tener cerrado el Centro de Interpretación desde hace ya dos años.

Las administraciones

La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que están estudiando la situación. Desde la Diputación de Granada afirman que están elaborando un proyecto que consiste en construir una escollera para proteger las viviendas y que estiman que puede costar entre 30.000 y 50.000 euros, que se aportarán desde el área de Emergencias y Asistencia a Municipios. El Gobierno central indica que lo sucedido en Beas de Guadix se debe a un problema estructural del terreno que ha provocado desprendimientos en varias ocasiones. «La administración competente, que no es el Estado, ha actuado y debe seguir actuando para apuntalar los cerros. Ahora, como en las anteriores ocasiones, se debe seguir interviniendo de la misma forma que se ha hecho en el pasado», recalcó la administración.