Basura en las calles que rodean los descampados quemados. J. M.

Basura, incendios y botellones entre Granada y Maracena

Los descampados que dividen la ciudad del municipio, donde se han producido dos fuegos este mes, se encuentran en mal estado y los vecinos exigen soluciones

Leticia M. Cano

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:22

En menos de dos semanas se han producido dos incendios en los descampados que se encuentran cerca de la Circunvalación, detrás de los diferentes concesionarios ... de coches de la carretera de Córdoba, en el límite con Maracena. La situación, que se repite cada verano, ha puesto en alerta a los vecinos cercanos que exigen una solución, ya que declaran que no se hace un buen uso de los solares ni se encuentran en buen estado. El incendio del pasado 2 de septiembre, en el que tuvieron que intervenir Bomberos y Policía Local cerca de las 20.00 horas, se relacionó con una imprudencia por lanzar colillas o carbones aún incandescentes de una cachimba. Tan solo doce días después, en la madrugada del sábado al domingo pasado, las llamas volvieron al lugar. Esta vez en torno a las 00.15 horas y, aunque el incidente acabó sin heridos ni daños materiales de gravedad, Emergencias recibió varias llamadas avisando del posible peligro de que el incendio se traspasara a un concesionario cercano.

Espacios grises

