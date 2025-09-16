Basura, incendios y botellones entre Granada y Maracena

En menos de dos semanas se han producido dos incendios en los descampados que se encuentran cerca de la Circunvalación, detrás de los diferentes concesionarios ... de coches de la carretera de Córdoba, en el límite con Maracena. La situación, que se repite cada verano, ha puesto en alerta a los vecinos cercanos que exigen una solución, ya que declaran que no se hace un buen uso de los solares ni se encuentran en buen estado. El incendio del pasado 2 de septiembre, en el que tuvieron que intervenir Bomberos y Policía Local cerca de las 20.00 horas, se relacionó con una imprudencia por lanzar colillas o carbones aún incandescentes de una cachimba. Tan solo doce días después, en la madrugada del sábado al domingo pasado, las llamas volvieron al lugar. Esta vez en torno a las 00.15 horas y, aunque el incidente acabó sin heridos ni daños materiales de gravedad, Emergencias recibió varias llamadas avisando del posible peligro de que el incendio se traspasara a un concesionario cercano.

Ante esta problemática, los vecinos de Maracena muestran cansancio. «Ya ni nos sorprendemos porque todos los años pasa lo mismo. Como no limpian cuando tienen que limpiar, estamos siempre expuestos», explican desde las viviendas más cercanas a la zona afectada. «Tenemos miedo. Podría haberse incendiado el poste de la luz», lamentan. Las casas colindantes a los descampados pertenecen a Maracena, mientras que la zona de los solares pertenece al Ayuntamiento de Granada o son propiedades privadas.

Limpieza de solares

Desde el Ayuntamiento de la capital declaran que cerca de los solares privados hay varios descampados municipales que se desbrozan por el área de limpieza viaria, a través de Inagra y dentro de la campaña anual de desbroce que se realiza en la ciudad. «Esos dos solares se quedaron limpios y allí no se ha producido ninguna incidencia», explican. Con respecto a los de propiedad privada, indican que su mantenimiento es responsabilidad de los propietarios y que el Ayuntamiento solo tiene potestad «en casos extremos».

Es entonces cuando la administración municipal de Granada les requiere un buen mantenimiento o, en caso de no cumplir, el Ayuntamiento lo realiza subsidiariamente y les cobra después ese servicio.

Por otra parte, desde el consistorio de Maracena apuntan que, para salvaguardar la seguridad de sus vecinos, han pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que les permita limpiar la acequia que divide los descampados de las viviendas. «Ni nos han contestado, ni nos han autorizado, ni tampoco lo limpian», cuentan.

Vertedero improvisado

Además del peligro que supone el mal mantenimiento de algunos solares y las altas hierbas que quedan a la vista, la zona se ha convertido en un «vertedero» improvisado. Neveras, restos de una televisión rota, aparatos de aires acondicionados, latas, guantes, gomas, ruedas y un sinfín de basura se acumula en las aceras, solares y calles de la zona afectada.

Ante dicho problema, el Ayuntamiento de Granada informa de que se trata de una zona que no está recepcionada por ellos y que, por tanto, no forma parte de su cometido de limpieza. «No obstante, si se notifica un vertido incontrolado derivado de algún acto incívico que pueda poner en peligro la seguridad y la salubridad de los vecinos, el Ayuntamiento lo retira a través de la empresa concesionaria», comunican.

Los vecinos declaran que son conscientes de que allí dejan restos de basura. «Incluso pusieron bloques de hormigón en las calles para que la gente no pudiese acceder con los coches», incluyen. «Allí hacen botellones y todo lo que les conviene», cuentan indignados ante una situación que no cambia. Tras los incendios, según detallan los vecinos, el humo y las pavesas alcanzan el municipio, por lo tanto, cada verano viven en alerta. «Tuve que cambiar mi toldo de tela porque le hizo agujeros», explica una residente, sabiendo que aún las consecuencias son «leves», pero consciente también de que no se pueden descuidar.

«Algún día pasará algo peor porque nadie soluciona este problema», sentencia otro de los habitantes de Maracena ante lo que denomina como una «falta de responsabilidad».