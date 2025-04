«Barcelona me da estabilidad; no he dejado de trabajar desde que llegué»

Hay quienes aunque quieran volver a su tierra no pueden hacerlo. Como Marta Machado, enfermera granadina que en Barcelona ha conocido la «estabilidad» en la ... profesión. Acabó la carrera en la UGR en 2016 y se esforzó mucho para quedarse en Granada, su ciudad natal, pero el sistema no se lo ha puesto fácil.

«Nos mentalizaron de que no íbamos a encontrar trabajo y así fue. Muchos compañeros se fueron inmediatamente. Yo me quedé en Granada preparando el EIR y aprobé, pero no saqué plaza. Era concurso-oposición y como aún no tenía experiencia, tampoco méritos que contar», comparte con IDEAL. Así que se buscó la vida en la privada, en una residencia de mayores que compaginaba con contratos del SAS y con una clínica en la que sacaba sangre. Hasta tres trabajos a la vez para cumplir su deseo: quedarse en su tierra trabajando de enfermera.

«No me quería ir, quise aguantar, pero se me acabó el contrato en el SAS, me mudé a Barcelona, actualicé la bolsa y el mismo día me llamaron»

«No me quería ir, quise aguantar. Se me acabó el contrato en el SAS en enero de 2021 y, en febrero, me mudé a Barcelona con mi pareja. Sin nada. Actualicé la bolsa y el mismo día me llamaron. No he dejado de trabajar desde que llegué», asegura. Arrancó con un contrato de cinco meses en el Hospital Vall d'Hebron al que le siguieron otros de mayor duración y, lo que más valora Marta, «siempre respetando mi perfil, que es enfermera especialista en críticos».

Esa continuidad en el servicio de Reanimación en Traumatología, los contratos de larga duración que ofrece el sistema sanitario público catalán, le han hecho ganar la experiencia necesaria para ser interina primero y opositar y lograr una plaza fija después, en concreto, este pasado mes de febrero. «Si en algún momento hubieran mejorado condiciones, habría vuelto a Granada».