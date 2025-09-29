El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope» Se trata de Tango Bar, un negocio ubicado en el número 22 de la céntrica calle Sol que acumula ocho años de trayectoria

Pizzas con una masa que ha pasado un proceso de doble fermentación, elaboradas únicamente con harina de alta calidad de molinos que usan grano seleccionado y con ingredientes de la máxima calidad. Y lo mejor de todo es que es posible disfrutar de ellas de tapa para acompañar a una cerveza o a cualquier otra bebida. Algo que solo es posible en Granada, concretamente en el Tango Bar de la calle Sol.

Se trata de un establecimiento que acumula ya ocho años de trayectoria desde su apertura y en el que, aunque también ofrecen otras elaboraciones, la pizza es la principal protagonista. Al frente del mismo están Ismael y Mariana, dos uruguayos que llevan 20 años en la ciudad y a los que la hostelería siempre les gusto, motivo por el que hace ya casi una década decidieron montar su propio bar.

«Vimos que existía la posibilidad de quedarnos con un buen local pero teníamos claro que queríamos que fuera algo diferente», explica Ismael a IDEAL. Una pizzería, sí, pero con una música diferente, que tuviera personalidad propia y que casi fuera una extensión tanto de Ismael como de Mariana. Porque la idea era «hacer algo auténtico». Y viendo que prácticamente siempre están llenos, queda claro que lo han conseguido.

Uno de los principales culpables de su éxito son las 'minipizzas' que ofrecen de tapa: «Al estar en Granada teníamos que adaptarnos a la tradición de la tapa y a la gente le encantó desde el principio. Es una forma de probar distintos sabores en pequeños formatos». Tienen multitud de opciones disponibles, siendo la 'Tango' una de las más destacadas, una pequeña pizza con tomate, mozarella, queso de cabra, jamón cocido y albahaca.

Pero no solo ofrecen tapas de pizza, también cuentan con burritos y nachos, hasta el punto de poner a disposición de sus clientes unas 40 variedades diferentes de tapas, con opciones vegetarianas, veganas y también sin gluten. «Además de las minipizzas, también contamos con pizzas especiales que no están en la carta de tapas y que son elaboraciones creadas por nosotros que solo te encuentras aquí». Algunas realmente diferentes como la Yira Yira, con setas, pollo, sésamo y salsa teriyaki, o la Gardel, con base de espinacas, beicon, cebolla y queso de cabra, que es una de las recomendaciones de Ismael.

Sobre el nombre del establecimiento, el propietario de Tango Bar explica que fue «algo casual». «Somos uruguayos y allí el tango es muy importante. Cuando nos hicimos con el local ya se llamaba así desde 1978, así que como era algo que tenía tanto que ver con nuestra cultura decidimos dejárselo», explica.

El de Uruguay reconoce que tanto él como su mujer están «muy contentos» por el éxito que han conseguido con su negocio. «Por suerte siempre estamos a tope y a la gente le gusta mucho lo que ofrecemos. Hemos tenido que hacer frente a muchos retos pero con dedicación y constancia los hemos podido superar». Y para finalizar desvela que ya trabajan en la apertura de un nuevo Tango: «No tenemos fechas concretas pero también estará en Granada. El apoyo de la gente nos ha empujado a ello y en los próximos meses contaremos con un nuevo local».