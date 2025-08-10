El bar de Granada que ofrece tapas a la brasa: «Es nuestra especialidad y a la gente les encantan» El Jardín de las Brasas es un bar ubicado en el número 25 de la calle Dorada, en el barrio de la Chana, que abrió sus puertas en el año 2021

El Jardín de las Brasas de Granada es un lugar perfecto para quienes quieran disfrutar del sabor de los platos elaborados al calor de las brasas, pero sin tener que recurrir a hacer una barbacoa para ello. Ubicado en el barrio de la Chana, en la calle Dorada, este establecimiento lleva abierto desde 2021 y ha conseguido convertirse en un auténtico referente en la zona gracias a sus carnes cocinadas en su parrilla de piedra volcánica.

«Quien venga al bar se va a encontrar un ambiente familiar y un trato muy cercano. Llegamos al barrio en 2021 con la idea de ofrecer otro tipo de productos y tapas, una comida que no se veía tanto por aquí», cuenta a IDEAL Adrián Pérez, propietario de El Jardín de las Brasas. Esa diferenciación con el resto de bares de la zona tiene que ver con el hecho de que prácticamente todo lo que ofrece lo hacen a la brasa.

«Nuestras tapas no son bocadillos o hamburguesas gigantes, sino que procuramos que sean de mayor calidad aunque eso implique que sean más pequeñas». Sin embargo, que no sean enormes no parece preocupar a sus clientes, que no paran de pedir tapas de secreto o lagarto para acompañar a sus bebidas.

Según explica Adrián, cuentan con una parrilla de piedra volcánica que usan para preparar la carne justo como a él le gusta: «En mi familia nos gusta comer carne a la brasa, así que pensamos que por qué no montar un bar en el que te pudieras tomar una buena cerveza con una tapa de lagarto a la brasa. Un sitio con el que si quieres comer carne a la brasa te permita no tener que hacer una barbacoa».

Además de carne a la brasa, con el secreto ibérico, el largarto y el entrecot de ternera como protagonistas, otra de las claves de El Jardín de las Brasas es que acompañan sus tapas de patatas fritas caseras. «Nos cuesta trabajo, porque le dedicamos mucho tiempo solo a pelar patatas, pero es algo que la gente luego agradece». Y tampoco hay que olvidar otras especialidades como el cachopo y las croquetas, que también son muy demandadas.

«La gente cada vez nos conoce más por el boca a boca y estamos muy contentos. Estoy súper agradecido porque sin la gente este proyecto no habría sido posible», reconoce el propietario del bar. Sobre el futuro, Adrián se muestra muy optimista y revela que incluso está barajando abrir un nuevo Jardín de las Brasas. «Cada vez vamos a más y nos gustaría abrir otro bar pero todavía prefiero no hablar mucho de ello», finaliza.