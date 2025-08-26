El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño» Se trata de Marijaleo, un establecimiento ubicado en la calle Ancha de Gracia que abrió sus puertas a finales del mes de abril

Alberto Flores Granada Martes, 26 de agosto 2025, 11:57

Recuperar los sabores de antaño y ofrecer platos que te hagan sentir como en casa y que te recuerden a la cocina de tu madre y abuela. Ese era el objetivo de Jesús Pernía al abrir el pasado 29 de abril Marijaleo, un bar de cuchareo ubicado en el número 3 de la calle Ancha de Gracia que ofrece sabores tradicionales y un matrimonio perfecto entre los productos de Granada y su Cádiz natal.

Jesús es propietario del Restaurante Trillo, uno de los más emblemáticos del Albaicín. Pero, tal y como cuenta a IDEAL, tenía ganas de volver al centro de la ciudad y montar «algo diferente». «Quería volver a contactar con el cliente granadino, que era algo que había perdido después de tener El Reca, en la Plaza de la Trinidad». Y no quería hacerlo de cualquier manera, sino con un concepto de tasca que fuera realmente atractivo.

«El concepto es un bar de cuchareo que se sale de las tapas más típicas y busca el origen de nuestra gastronomía a través de la cuchara, las legumbres y los estofados», explica. Y para ello intentan que sus clientes hagan siempre un mismo comentario al probar su cocido, croquetas o lentejas: «Queremos que nos digan que les recuerdan a las de su madre o abuela. Intentamos que la gente retroceda en el tiempo y vuelva a disfrutar de los sabores de antaño y se sienta como en casa».

Cada día ofrecen un guiso especial que lo utilizan como tapa, ración y también para que los clientes que lo deseen se lo puedan llevar a casa. Tienen una pizarra en la que anuncian cuál es ese guiso especial de la jornada, aunque Jesús reconoce que muchos clientes les llaman directamente por teléfono para saber qué hay ese día. «Por lo que más pregunta la gente son por las lentejas con chorizo de Olvera, mi tierra, por el cocido y por las manitas de cerdo. Cuando ponemos esos platos la gente nos pide que les repitamos la tapa».

Cuchareo aparte, en Marijaleo también hay lugar para las conservas y los embutidos, tanto los de Granada como los de Cádiz. «Ofrecemos una especie de matrimonio con los productos de estos dos lugares y ofrecemos algo diferente». Y otro producto destacado son sus sartenadas, que están siendo «arrolladoras», especialmente la de pulpo de Motril, gamba de Málaga, patatas y huevo.

Sobre la acogida que les están dando los granadinos, Jesús reconoce que está siendo «excepcional» y que todos los que les visitan se marchan encantados por las tapas, la comida en general y el servicio. «Estoy muy contento, el concepto de bar de cuchareo está gustando mucho a la gente y seguro que vamos a ir a más», finaliza.