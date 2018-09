Bankia 'instalará' a partir de 2019 una oficina móvil para dar servicio a municipios rurales José Ignacio Goirigolzarri, durante su exposición en el Desayuno Informativo de IDEAL. / PEPE MARÍN El presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, destaca en Granada las «posibilidades» de la provincia en la que espera «continuar creciendo» ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 20 septiembre 2018, 02:16

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, visibilizó ayer en la capital que desde la integración de BMN dentro de esta entidad financiera Bankia no se entiende con Granada y Granada no se entiende sin Bankia. Una relación que hasta hace menos de un año era testimonial, pero que después de la absorción de lo que quedaba de CajaGranada en el banco madrileño supone el 25,8% de la cuota de mercado financiero en la provincia, que se traduce en 420.000 clientes particulares y más de 15.000 empresas, según cifras de la propia entidad. Ayer, en una nueva edición de los Desayunos Informativos de IDEAL, Goirigolzarri avanzó que para demostrar esta apuesta por Granada, Bankia 'instalará' en el primer trimestre de 2019 un 'ofibús' –una oficina bancaria dentro de un autobús– que se moverá por decenas de municipios rurales de la provincia.

Este cajero móvil dará servicio a unos 20.000 habitantes que ahora mismo no tienen posibilidad de sacar dinero o hacer alguna operación financiera en su pueblo por no haber sucursal. Al respecto, el presidente de Bankia aseguró en su discurso en el edificio el Cubo de la entidad financiera que en los nueve meses que el banco madrileño lleva instalada en la provincia se han cumplido los compromisos adquiridos y como ejemplo aseguró que se dijo que Bankia «no se iba a marchar de ninguna plaza y no lo ha hecho».

Ante más de doscientas personalidades políticas y empresariales, José Ignacio Goirigolzarri expuso que Bankia desea seguir dirigiendo su actividad en Andalucía «desde Granada» y por eso quiso reafirmar ayer «su apoyo al sector empresarial granadino». El presidente de Bankia trasladó públicamente a CajaGranada Fundación su intención de hacer de la relación entre el banco y la obra social de la extinta caja de ahorros «una historia de éxito para nuestra instituciones y para nuestro territorio». Igualmente agradeció tanto a la Diputación de Granada como al Ayuntamiento de la capital la colaboración mutua. Con la institución provincial, por ejemplo, Bankia tiene sellado desde el mes de mayo un convenio que está permitiendo desarrollar una formación digital para que los vecinos de los pueblos tengan acceso a la banca digitalizada.

Goirigolzarri destacó «el apoyo prestado en estos meses» por las instituciones de la provincia en los que se ha visualizado la existencia de los «mismos objetivos y seguro que somos capaces de trabajar conjuntamente en proyectos que sean buenos para Granada. El Cubo se va a llenar de proyectos que nos van a hacer felices». Al respecto, el presidente de Bankia manifestó el compromiso «con todos los ciudadanos e instituciones de la región» y en particular se dirigió «al sector empresarial».

«Queremos que se nos visualice como una entidad muy cercana, tan cercana como lo fue la antigua CajaGranada o La General, porque ellos son parte vital de Bankia», argumentó Goirigolzarri quien añadió que en Bankia «creemos firmemente en el tejido empresarial granadino y en las posibilidades de la región, para la que visualizamos un futuro enormemente positivo». Por eso valoró la importancia de Granada para la entidad, que definió como un territorio «muy importante para nosotros, no sólo porque es parte de nuestra historia, de la historia de Bankia, sino también por su enorme importancia desde el punto de vista de negocio». En los primeros siete meses del año, Bankia ha dado financiación en la provincia de Granada a 1.350 proyectos empresariales. «Queremos continuar creciendo en el futuro», comprometió Goirigolzarri.

En clave nacional, José Ignacio Goirigolzarri señaló que no «parece el mejor momento» para que el Estado lleve a cabo la privatización de Bankia. El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), es el propietario de un 60% del capital de Bankia tras la fusión con BMN y hace nueve meses se desprendió de un 7% de la entidad, que permitió al país recuperar 818 millones de euros del rescate bancario que se produjo durante la crisis. El presidente del banco madrileño eludió entrar en valoraciones sobre la actualidad política, pero sí consideró «como gestor» que existe un mandado «muy claro» por parte de los accionistas para la devolución de las ayudas. «No parece que sea el mejor año para hacer una desinversión», afirmó Goirigolzarri.

También afirmó el presidente de Bankia que el sector bancario se enfrenta a «cambios muy importantes» y detalló que las entidades financieras tienen por delante «retos estratégicos muy complejos por la revolución tecnológica, los cambios de hábitos de los clientes y cambios de regulación que permiten la entrada de nuevos competidores». En este sentido y con la mirada hacia el futuro con el ojo puesto en la irrupción de nuevos actores en el mercado bancario como Amazon, Google o Apple, aseguró que entender «el reto de la banca» implica darse cuenta del «cambio de hábito de los clientes». Dentro de este reto asumió que hay «nuevos jugadores y más competidores» para los que las barreras de entrada son «muy bajas» y aseguró que la clave está en «quien posee el dato del cliente cuando se realiza el pago». De momento, contó, Bankia cuenta con «una política de alianzas que nos está funcionando».

Sí se mojó el presidente de Bankia sobre el crecimiento de España, la deuda pública y los motivos que provocaron la caída de la mayoría de cajas de ahorros, hoy desaparecidas o convertidas en bancos. José Ignacio Goirigolzarri recordó que el descenso del crecimiento de España está dentro de lo que los analistas habían previsto e instó al sector político, empresarial y financiero a «no ponerse nervioso» por esta desaceleración. En cambio, aseguró que es necesario que se mantenga el crecimiento en los niveles del 2% para «luchar con la lacra social que tiene España, el paro. Cuando miro el futuro analizo dos retos: el nivel de deuda y el desempleo. Somos el único país que tiene déficit primario y todo ello nos debe llevar a un crecimiento sostenible que pasa por controlar nuestro déficit público. Con respecto al desempleo, para luchar contra él necesitamos crecimientos importantes y generar educación y políticas activas de empleo». Goirigolzarri advirtió que la educación es «la gran asignatura pendiente que tenemos en España. Y cuando hablo de la educación no solo hablo de la educación académica, sino también de políticas activas de empleo».

Sobre la deuda pública manifestó que desea «una situación de estabilidad y tenemos que ser cuidadosos con la deuda pública». Y sobre el papel que jugaron las cajas de ahorro como CajaGranada recordó que tenían un problema «de configuración jurídica», que les permitía «generar crecimiento cuando la economía iba bien, pero no les permitían financiar capital cuando iban mal».

José Ignacio Goirigolzarri desgranó las líneas de trabajo que se definieron cuando accedió a la presidencia de Bankia (gobierno corporativo, principios y valores, equipo y clientes) y manifestó que «estos principios siguen siendo hoy válidos para nosotros y son los que nos están conduciendo en la fusión con BMN», que consolida a Bankia «como cuarta entidad en España al otorgarnos gran presencia en mercados y regiones con un fuerte potencial de crecimiento». «Con la fusión también hemos conseguido mejorar el capital humano del grupo gracias a la incorporación de un equipo de profesionales comprometidos con el proyecto de Bankia, procedentes de BMN», apuntó Goirigolzarri.