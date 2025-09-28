Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista del terreno cedido por el Ayuntamiento de Granada para levantar la nueva nave del Banco de Alimentos de Granada Ideal

El Banco de Alimentos levantará otra nave para la gestión de perecederos

El Ayuntamiento cede una parcela en Mercagranada que mejorará las instalaciones de la entidad para maximizar su trabajo

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:01

El Banco de Alimentos de Granada empieza el curso con fuerza, mucha energía y lleno de buenas noticias. Para empezar, el presidente de la entidad, ... Manuel Marchal, informa que el Ayuntamiento de Granada ha cedido una parcela dentro de Mercagranada, donde ya se encuentran actualmente las instalaciones del Banco de Alimentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  3. 3 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  5. 5 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  7. 7

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  8. 8 Las campanas retumban en toda Granada
  9. 9

    Un proyecto que cuesta tanto como toda la autovía de la Costa
  10. 10 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Banco de Alimentos levantará otra nave para la gestión de perecederos

El Banco de Alimentos levantará otra nave para la gestión de perecederos