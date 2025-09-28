El Banco de Alimentos levantará otra nave para la gestión de perecederos

El Banco de Alimentos de Granada empieza el curso con fuerza, mucha energía y lleno de buenas noticias. Para empezar, el presidente de la entidad, ... Manuel Marchal, informa que el Ayuntamiento de Granada ha cedido una parcela dentro de Mercagranada, donde ya se encuentran actualmente las instalaciones del Banco de Alimentos.

«Puntualmente tenemos problemas de espacio para refrigerar y conservar los alimentos. Llevamos desde 2024 en conversaciones con el Ayuntamiento de Granada para que nos ceda un terreno y construir una nave para los productos frescos. Después de muchos años, lo hemos conseguido».

Hay un pero: el proyecto depende económicamente de la concesión de la subvención que han pedido a la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, una línea de inversión que depende del 0,7% del IRPF, la casilla que se marca para la Iglesia y otros fines sociales.

«Tenemos bastante esperanza en que nos dé una subvención suficiente para en los próximos tres años terminar este gran proyecto. Si nos dan la subvención, empezaría en enero del 2026 y terminaríamos en 2028». «En Mercagranada tenemos actualmente unos 500 metros de superficie y con este proyecto creceríamos hasta los 800 metros».

El terreno está dentro de Mercagranada. Es una parcela que lleva cincuenta años desocupada. «Ahora, con mucho trabajo por todas las partes, el Ayuntamiento de Granada la ha cedido». Esta semana se reúnen con Urbanismo para ver si va bien con el proyecto. «A fin de año nos cuentan si hay dinero suficiente para arrancar y levantar la nave en tres años», explica Marchal.

«Está relacionado con la Ley de Desperdicio Alimentario, porque en 2023 fueron 600.000 kilos los que recuperamos procedentes de las mermas alimentarias –productos de los supermercados a los que les quedan un par de días para caducar, la fruta con malas pintas pero en perfecto estado, alimentos en suma que no tienen ya fin comercial– y la previsión es que vaya a aumentar».

En la nave nueva va todo el área de productos frescos, la parte de merma alimentaria. «Le llamamos Plan B, un proyecto de la Federación Nacional de Banco de Alimentos y es un programa para facilitar el proceso a los que donan los productos. Suben el contenido de la donación a una plataforma web, nosotros recibimos la información y pasamos a recogerla in situ. Los supermercados tienen la obligación, según su superficie, de aprovechar lo sobrante o a punto de caducar y ofrecerlo al Banco de Alimentos».

Las previsiones

«Nuestra previsión, al ir aumentando cada vez más la entrada de alimentos frescos, es que necesitamos más espacio», resume el responsable de la entidad.

El proyecto contempla la construcción de cámaras de frío, una zona de triaje –«Cuando los de Mercagranada te dan un palé completo de productos, nosotros realizamos una preselección»– y una zona de abrigo, porque para que las cámaras de frío funcionen bien el mismo camión tiene que entrar en la nave para que no se pierda la cadena de frío.

«También habrá zona de almacenaje, expositores y un área de reparto de alimentos. Se trata de ampliar para recoger y distribuir mejor los alimentos. Es un espacio que ahora mismo nos falta», insiste Manuel Marchal. Una nueva nave que viene a completar el servicio del Banco de Alimentos.