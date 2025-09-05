Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Real Chancillería de Granada, sede de las secciones penales de la Audiencia de Granada. Ideal

«Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»

Condenan a un vecino de un municipio de Granada por amenazar al dueño de un bar porque le molestaba el ruido del local de ocio

Carlos Morán

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:05

«Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar», advirtió por teléfono el acusado a la víctima, que tuvo la ... precaución de poner el altavoz del móvil para que otras personas escuchasen las palabras intimidantes del sospechoso.

