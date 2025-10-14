Back to Glory Days: Un Tributo a Bruce Springsteen en Granada

IDEAL Martes, 14 de octubre 2025, 15:50 Compartir

Este 1 de noviembre, la sala El Tren de Granada se convertirá en el escenario ideal para revivir la magia de Bruce Springsteen con el espectáculo tributo «Back to Glory Days». A partir de las 21:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de dos horas de música que prometen capturar la esencia y el espíritu del legendario «Boss». La apertura de puertas será a las 20:30h, lo que permitirá al público sumergirse en la atmósfera del evento antes de que comience. En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes adquir entradas a un precio exclusivo.

El encargado de llevar a cabo esta celebración musical es Andrés Balado, conocido como el «Boss Gallego», quien ha sido aclamado por su capacidad para emular el estilo y la voz del icónico cantante estadounidense. Con una banda compuesta por diez músicos de primer nivel, Balado recreará la experiencia de un concierto de la E Street Band, ofreciendo una interpretación fiel y vibrante de los temas más emblemáticos de Springsteen.

«Back to Glory Days» no es solo un tributo; es una experiencia única que busca conectar emocionalmente con el público, reflejando la misma empatía y complicidad que caracterizan los conciertos de Springsteen. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que abarca las distintas etapas de la extensa discografía del artista, desde sus inicios hasta sus obras más recientes. Cada canción será interpretada con el mismo fervor y entrega que el propio Bruce ofrece en sus presentaciones en vivo.

La gira de conciertos de «Back to Glory Days» se desplegará por todo el territorio nacional, posicionándose como uno de los mejores tributos internacionales a Bruce Springsteen. Este espectáculo promete no solo entretener, sino también emocionar a los fanáticos del legendario rockero, brindando una oportunidad única para recordar y celebrar sus grandes éxitos.

Andrés Balado y su talentosa banda están comprometidos en ofrecer un show dinámico, lleno de fuerza, sentimiento y alegría. Desde los himnos más conocidos hasta los temas menos populares, cada actuación está diseñada para llevar al público en un viaje musical que recuerda por qué Bruce Springsteen es considerado uno de los más grandes de todos los tiempos.

No pierdas la oportunidad de ser parte de «Back to Glory Days». Ven a disfrutar de una velada inolvidable donde la música de Bruce Springsteen cobrará vida nuevamente, llevándote de regreso a esos días de gloria que tanto atesoramos. ¡Te esperamos en la sala El Tren!